Những điều cần chuẩn bị trước kỳ thi tiếng Anh Cambridge

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge giúp học viên từng bước cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tạo động lực trong suốt quá trình học tập.

Thông tin dưới đây sẽ hướng dẫn cách đánh giá trình độ học viên của bạn, đưa ra một số lời khuyên trong việc dạy các lớp có nhiều học viên với trình độ khác nhau và chia sẻ thêm một số nguồn tài liệu giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge là gì?

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge giúp hàng triệu người học tiếng Anh và chứng tỏ kỹ năng của mình với thế giới.

Mỗi kỳ thi sẽ tập trung vào một cấp độ theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR). Việc này sẽ giúp xác định khả năng của học viên trên thang điểm sáu bậc, từ đó giúp họ từng bước cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Khi học viên của bạn phát triển những kỹ năng này, họ sẽ xây dựng sự tự tin và học cách giao tiếp trong nhiều tình huống thực tế.

Cấp độ nào phù hợp cho học viên?

Dưới đây là ba bước đơn giản giúp xác định cấp độ phù hợp cho học viên.

Bước 1:

Xem xét sách giáo khoa mà bạn đang sử dụng trên lớp để xác định liệu chương trình của sách có phù hợp với CEFR hay không. Nếu có, đây sẽ là một dấu hiệu tốt giúp bạn đánh giá được cấp độ phù hợp.

Nếu không, bạn cần xem xét lại cách ghép nhóm các học viên trong lớp, bằng cách xác định trình độ của các học viên là mới bắt đầu (Pre A1 hoặc A1), sơ cấp (A2), trung cấp (B1), trung cao cấp (B2), cao cấp (C1) hay thành thạo (C2).

Bước 2:

Tham khảo các bài thi mẫu ở từng cấp độ để xác định bài kiểm tra phản ánh sát nhất với khả năng của học viên. Sau đó, thử cho học viên làm một bài kiểm tra đầy đủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một vài phần trong bài kiểm tra cho học viên làm thử trên lớp.

Bước 3:

Sử dụng công cụ chuyển đổi điểm bài thi thực hành (trình độ A2 Key/ Key for Schools và cao hơn) để biết học viên của bạn có thể làm tốt như thế nào trong kỳ thi.

Đừng quên rằng học viên có thể sẽ không đạt được cấp độ như mục tiêu đề ra khi bắt đầu khóa học. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều thời gian để phát triển các kỹ năng tiếng Anh của mình.

Những điều cần chuẩn bị cho học viên trước kỳ thi tiếng Anh Cambridge

Sau khi đã chọn được mức độ bài thi tiếng Anh Cambridge phù hợp nhất cho học viên, bước tiếp theo là đảm bảo họ đã được chuẩn bị chu đáo.

Tôi có cần thay đổi cách giảng dạy hay không?

Bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn giáo án của mình cho cả năm học. Thay vào đó, bạn có thể bổ sung thêm tài liệu kiểm tra và các tài liệu miễn phí do Cambridge cung cấp. Hãy sử dụng các câu hỏi dưới dạng bài thi, theo dõi sự tiến bộ với các bài thi thực hành và giúp học viên nắm rõ thời gian làm bài.

Tôi có phải thay đổi sách giáo khoa hay không?

Bạn không cần phải thay đổi sách giáo khoa hay cách giảng dạy của mình. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo cẩm nang giảng dạy liệt kê các đặc điểm ngôn ngữ của kỳ thi, cũng như những nội dung được sử dụng để đánh giá bốn kỹ năng của học viên.

Nếu bạn quyết định thay đổi sách giáo khoa đang sử dụng, bạn hãy cân nhắc các tài liệu luyện thi chính thức của Cambridge.

Cambridge có những tài liệu luyện thi nào khác?

Có rất nhiều nguồn tài liệu tuyệt vời trên trang web của Cambridge giúp hoàn thiện thêm giáo trình giảng dạy của bạn, như:

• Danh sách từ vựng (từ trình độ A1 – B1) cho những chủ đề mà sách giáo khoa của bạn không có

• Các hoạt động học tập miễn phí giúp bạn khởi động hay kết thúc bài giảng một cách hoàn hảo

• Sách tranh từ vựng Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers

• Giáo án cho kỳ thi

Cần làm gì để giúp học viên trong bài thi Nói và Viết?

Cambridge có nhiều tài liệu hướng dẫn về kỹ năng viết cho trình độ A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced và C2 Proficiency. Các tài liệu này bao gồm câu trả lời mẫu, điểm của giám khảo và những ý tưởng thực tế để phát triển kỹ năng viết trên lớp.

Đối với kỹ năng Nói - hãy cho học viên thực hành với các video thi kỹ năng Nói. Video hướng dẫn cùng nhận xét của giám khảo sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách bài thi được chấm điểm.

Nên làm gì nếu các học viên có trình độ khác nhau?

Việc mỗi học viên có một trình độ khác nhau có thể khiến bạn cảm thấy quá tải, nhưng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Tài liệu hướng dẫn của Cambridge mang đến nhiều phương án hỗ trợ các học viên yếu hơn. Ngoài ra còn có các hoạt động dành cho cả những học viên tiếp thu nhanh.

Hãy chỉ dẫn học viên cách tham khảo nguồn tài liệu miễn phí của Cambridge để thực hành thêm, ví dụ như sử dụng ứng dụng Exam Lift (cho trình độ A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools và B2 First for Schools) hoặc kế hoạch tự học (cho trình độ A2–C1).

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge được thiết kế để ai cũng có thể tiếp cận được, và Cambridge cũng có tài liệu hướng dẫn dành cho học sinh có hội chứng khó đọc ở cả cấp tiểu học và trung học.

Tôi có thể tìm thêm sự hỗ trợ ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài liệu miễn phí trên công cụ tìm kiếm tài liệu dành cho giáo viên, tham gia một số hội thảo trực tuyến được tổ chức thường xuyên để có thêm những ý tưởng giảng dạy thiết thực, hay xem lại các hội thảo trực tuyến đã diễn ra trước đó.

Với các nguồn tài liệu của Cambridge English, bạn có thể tự tin rằng học viên của mình được trang bị đầy đủ và đúng hướng để đạt được điểm số xứng đáng.

Làm cách nào để trở thành Trung tâm đào tạo tiếng Anh Cambridge?

Khi giúp học viên chuẩn bị và tham gia các kỳ thi tiếng Anh Cambridge, Trung tâm của bạn sẽ tự động trở thành Trung tâm đào tạo tiếng Anh Cambridge.

Nếu bạn chưa làm việc với chúng tôi, bạn chỉ cần liên hệ với trung tâm khảo thí được ủy quyền gần nhất để biết thêm thông tin và nhiều lợi ích kèm theo, bao gồm tài liệu marketing, tài liệu luyện thi và hỗ trợ đào tạo giáo viên.

Để tìm hiểu thêm về các kỳ thi tiếng Anh Cambridge, hãy tải xuống các ấn phẩm tài liệu và tìm hiểu những lợi ích mà các kỳ thi tiếng Anh Cambridge mang lại cho người học và sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho giáo viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.cambridgeenglish.org/vn