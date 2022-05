Nhiều tuyến đường sạt lở, bản làng bị cô lập do mưa lũ

TPO - Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày ở các huyện miền núi Nghệ An đã khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu sắp thu hoạch bị thiệt hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở và nhiều nhà dân bị đánh sập, hư hỏng.

Những ngày qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An như Quế Phong, Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu,... xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn liên tiếp đã khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch bị cuốn trôi, giao thông sạt lở, nhiều bản làng bị cô lập, hàng chục nhà dân bị sập, hư hỏng.

Tại huyện Anh Sơn, nhiều diện tích lúa chìm trong biển nước, ao hồ, đập, lồng bè nuôi cá bị thất thoát khá nhiều. Hàng trăm ha diện tích lúa vào kỳ thu hoạch của người dân bị ngập hoàn toàn, bùn đất bồi lấp; 30ha ao hồ bị tràn nước, cá tràn ra ngoài.

Tại huyện Quỳ Châu, cầu tràn xã Châu Thắng bắc qua sông Hiếu đã bị ngập sâu gây chia cắt QL48 và 4 bản của xã. Có 360 hộ dân của bản Hoa Tiến 1, Hoa tiến 2 (xã Châu Tiến) bị cô lập. Nhiều diện tích lúa, hoa màu của bà con chưa thu hoạch xong đang ngập sâu trong nước.

Tại huyện Quế Phong, mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu tại địa phương hư hại nặng. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Tiền Phong với số diện tích gần 20 ha, tập trung ở bản Đan, bản Phương Tiến 1, Phương Tiến 2.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương QL48 đường Đồng Văn đi Thông Thụ với chiều dài 50m; sạt lở taluy dương đường liên xã tuyến đường Mường Đán - Nậm Giải và cuốn trôi 2 cầu dân sinh đường nội thôn.

Ông Phan Trọng Dũng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết: “Do địa hình thấp trũng, gần sông, suối nên sau mưa, lúa của người dân ngập sâu trong nước. Ngay sau khi trời tạnh mưa, nước rút, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng, vận động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khắc phục thiệt hại giúp người dân đồng thời thống kê thiệt hại để trình cấp trên hỗ trợ”.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến sáng nay, mưa lũ đã khiến 266 ha diện tích lúa sắp vào vụ thu hoạch bị thiệt hại, trong đó, trên 70% thiệt hại hoàn toàn. Trong đó, huyện Anh Sơn 142 ha, huyện Quế Phong gần 15 ha, huyện Quỳ Châu gần 12 ha,...

Bên cạnh đó, gần 51 ha diện tích ngô, hoa màu, rau màu bị thiệt hại, trong đó, trên 70% diện tích thiệt hại hoàn toàn. Hơn 3 ha cây trồng hằng năm, cây công nghiệp tại 2 huyện Đô Lương và Quỳ Châu bị hư hỏng; gần 16ha diện tích nuôi thủy sản tại huyện Thanh Chương và Anh Sơn bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 12 ngôi nhà của người dân huyện Quế Phong bị sập, hư hỏng. Nhiều tuyến đường bị sạt lở.