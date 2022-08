Nhiều sai phạm tại nhà hàng có 2 sinh viên tử vong vì 'rượu độc'

TPO - Sau khi xảy ra vụ việc 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM (Ban) đã tiến hành kiểm tra các quy định về an toàn thực phẩm đối với nhà hàng Mr Bao Cuisine. Ban đã phát hiện nhiều sai phạm và ra quyết định xử phạt hơn 26 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của nhà hàng.

Chiều 9/8 trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, sau khi xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp methanol khiến 2 người tử vong, 6 người khác nhập viện, Ban đã tiến hành kiểm tra đối với nhà hàng Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện nhà hàng Mr Bao đã không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục kiểm tra đối với các mặt hàng thực phẩm tại nhà hàng, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sử dụng tôm, mực, ốc bươu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ban đã ra quyết định xử phạt hành chính các sai phạm trên với số tiền 26.635.000 đồng. Ban cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với nhà hàng Mr Bao cho đến khi xuất trình được giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng đủ các điều kiện trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Về nguồn gốc của can rượu 5 lít được pha chế từ cồn công nghiệp methanol nhà hàng cung cấp cho 8 nạn nhân là nhân viên của nhà hàng nhậu vào đêm 3/8, bà Phong Lan cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra.

“Thông tin chúng tôi nhận được thì cơ quan công an đã xác định được tiệm tạp hóa bán can rượu trên. Tuy nhiên, chưa có căn cứ để xác định chủ tiệm tạp hóa đã kinh doanh, buôn bán can rượu độc vì theo lời khai của chủ nhà hàng Mr Bao thì khoảng 5 tháng trước một nhân viên của cơ sở đi mua 5 can nước khoáng (loại 5 lít). Tuy nhiên, khi mang về thì phát hiện trong số đó có 1 can là rượu nên chủ quán đã dãn nhãn “rượu” lên can và cất vào kho cho đến khi nhóm nhân viên mang ra uống và bị ngộ độc” – bà Phong Lan nói.

Để tránh nguy cơ ngộ độc cho cộng đồng, từ ngày 15/8 đến hết năm 2022 Ban quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM sẽ tổng kiểm tra công tác an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn thành phố. Đồng thời Ban sẽ tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu, đặc biệt là rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.