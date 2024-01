Nhiều ồn ào về bài hát có nội dung tục tĩu bủa vây làng nhạc Việt

TPO - Nhiều ồn ào về ca khúc có nội dung phản cảm, dung tục bủa vây làng nhạc Việt những năm gần đây. Ca khúc phản cảm, dung tục xuất hiện với hàng triệu lượt người xem và người nghe gây ra nỗi lo ngại cho nền âm nhạc Việt.

Cuối tháng 12/2023, rapper B Ray gây xôn xao với ca khúc mới Để ai cần. Sản phẩm âm nhạc có phần lời nhạy cảm, trù ẻo phụ nữ: Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa), hay gặp xui rủi (Tính chuyện gì cũng không thành), trù ẻo (Chúc em khi bệnh không người thăm...).

Hôm 3/1, khi làm việc với cơ quan chức năng, B Ray nhận lỗi vì đã biểu diễn ca khúc Để ai cần trong show diễn tại TPHCM. Bản rap này cũng được lưu hành trên mạng xã hội.

Rapper sau đó gỡ bỏ ca khúc trên các nền tảng, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đề nghị nam ca sĩ và đơn vị tổ chức show tường thuật diễn tiến chương trình, cũng như quá trình sản xuất ca khúc.

"Sau khi nhận được tường trình từ các cá nhân, đơn vị cũng như thông tin từ Sở VHTT thu thập được, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý tùy mức độ sai phạm", lãnh đạo Sở VHTT TPHCM cho biết tại buổi họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí TP.HCM, chiều 4/1.

Giữa năm 2022, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) ra văn bản về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's no one at all của Sơn Tùng M-TP trên môi trường mạng. Theo đánh giá, Cục NTBD nhận thấy nội dung biểu diễn của MV mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Sơn Tùng M-TP bị yêu cầu nộp phạt 70 triệu đồng và phải gỡ video ca khúc khỏi các nền tảng số.

Năm 2021, rapper Chị Cả bị xử phạt 45 triệu đồng vì sản phẩm âm nhạc Censored (Mua cho con chiếc còng tay) có quan điểm lệch lạc, trái thuần phong mỹ tục. Bài rap gây phẫn nộ vì nội dung bị cho là dung tục, có ca từ về quan hệ loạn luân.

"Tôi xin lỗi vì đã không chọn lọc ngôn từ cẩn thận, kỹ càng, ý tứ lời lẽ cũng không rõ ràng dẫn đến mục đích ban đầu là châm biếm bị hiểu sai”, rapper Chị Cả bày tỏ sau khi bị xử phạt. Rapper cũng xóa, ẩn bài nhạc và có biện pháp để giai điệu bản rap không còn lan truyền trên TikTok.

Cùng thời điểm đó, nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Thích ca mâu Chí của rapper Chí đăng trên kênh của nhóm Rap Nhà Làm gây tranh cãi dữ dội vì sử dụng một sự tích và chế lại theo nghĩa phản cảm. Khi tranh cãi nổ ra, nhóm Rap Nhà Làm xin lỗi và xóa ca khúc trên YouTube.

Năm 2013, hai nghệ sĩ trình diễn bài hát Thu cuối bị phạt mỗi người 5 triệu đồng khi hát những ca từ tục trên sân khấu ca nhạc ở Hải Phòng. Tối 21/12/2013, Yanbi và Mr.T biểu diễn ca khúc Thu cuối - bài hát làm nên tên tuổi của cặp nghệ sĩ.

Để khuấy động không khí, Yanbi - Mr.T đề nghị khán giả hát theo mình. Đến đoạn điệp khúc, một số khán giả trẻ Hải Phòng đã dùng từ tục để chế lời bài hát Thu cuối. Thay vì sửa lại, Yanbi - Mr.T đã hát theo. Đến những lời hát sau đó, hai ca sĩ liên tục hưởng ứng và hát lại những lời này một cách thái quá.