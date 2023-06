Nhiều công ty chứng khoán cắt margin cổ phiếu nhóm Apec

TPO - Sau vụ khởi tố thao túng chứng khoán tại nhóm Apec, nhiều công ty chứng khoán đã loại 3 cổ phiếu APS, API và IDJ khỏi danh sách cho vay ký quỹ (cắt margin).

Trên thị trường chứng khoán, CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (mã APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) được biết đến là các cổ phiếu thuộc nhóm Apec (Apec Group). Ba cổ phiếu này đang niêm yết trên sàn Hà Nội (HNX).

Trong đó, APS đang nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HNX, do lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại báo cáo tài chính kiểm toán là số âm.

Hàng loạt công ty chứng khoán đã cắt margin với nhóm cổ phiếu này. Trong đó, Chứng khoán SSI đã loại hai cổ phiếu API và IDJ khỏi danh mục margin. Hiệu lực bắt đầu từ ngày 29/6. Chứng khoán BIDV (BSC) loại IDJ ra khỏi danh mục được phép ký quỹ từ ngày 27/6. Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật đến ngày 27/6 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cũng không còn có cổ phiếu IDJ.

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Chứng khoán Trí Việt (TVB) loại cổ phiếu IDJ khỏi danh mục giao dịch ký quỹ từ ngày 26/6. Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cùng lúc loại API, IDJ khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 26/6.

Động thái này của các công ty chứng khoán xuất hiện sau thông tin khởi tố vụ thao túng chứng khoán ở nhóm Apec ngày 23/6. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội về quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại APS, API, IDJ.

Hôm nay, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015. Vợ chồng Tổng giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng và 3 người khác trong vụ thao túng chứng khoán bị bắt tạm giam.

Apec Group là tập đoàn đa ngành với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Hệ sinh thái này gồm có 3 công ty trụ cột chính là APS, API, IDJ. Apec Group thành lập ngày 24/11/2017, tiền thân là CTCP BG Group.

Với nhóm Apec, cái tên được nhắc đến nhiều nhất, có mối liên quan mật thiết là ông Nguyễn Đỗ Lăng. Ông Lăng là người sáng lập Apec Group và hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của API, IDJ và Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc APS.

Tại APS, ông Lăng nắm hơn 11,8 triệu cổ phiếu (14,3%). Bên cạnh đó, ông Lăng cũng nắm gần 16,5 triệu cổ phiếu API (19,6%) và gần 2,3 triệu cổ phiếu IDJ (1,3%).

Cổ phiếu nhóm Apec đã bước sang phiên thứ 3 giảm sàn liên tiếp, sau tin thao túng chứng khoán. Nhà đầu tư tháo chạy khỏi nhóm này, liên tục đặt lệnh bán giá sàn, nhưng bên mua trống trơn. Hàng chục triệu cổ phiếu nhóm Apec dư bán sàn. APS hiện giao dịch ở mức 10.600 đồng/cổ phiếu. API 9.300 đồng/cổ phiếu và IDJ 9.800 đồng/cổ phiếu.