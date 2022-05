Nhiều cơ hội việc làm tại ngày hội thanh niên công nhân ở Đắk Lắk

TPO - Ngày 22/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với chủ đề “Vì thành phố An toàn – Văn minh”.

TPO - Ngày 21/5, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022 tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.