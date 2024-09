Nhiều chung cư cũ nứt, nghiêng, không đảm bảo an toàn sau bão Yagi

TPO - Theo ghi nhận của một số tỉnh thành, nhiều nhà chung cư cũ thuộc diện cải tạo, xây dựng lại đã có hiện tượng nứt, nghiêng không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 98/2024/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ Xây dựng cho biết, nhiều tỉnh thành phía Bắc bị ảnh hưởng rất lớn bởi siêu bão số 3 Yagi, gây lũ lụt ở một số địa phương và thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Theo ghi nhận của một số tỉnh thành, nhiều nhà chung cư cũ thuộc diện cải tạo, xây dựng lại đã có hiện tượng nứt, nghiêng, không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng do ảnh hưởng của cơn bão. Một số địa phương đã phải di dời người dân ra khỏi nhà chung cư để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân sinh sống trong các nhà chung cư cũ trước mùa mưa bão năm 2024, đồng thời thúc đẩy các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 98/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, Bộ đề nghị các địa phương thực hiện ngay các giải pháp để di dời người dân ra khỏi các chung cư cũ nguy hiểm, xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ theo quy định. Bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực nhà chung cư cần cải tạo.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng cần xác định hệ số K bồi thường diện tích căn hộ áp dụng cho từng khu vực, vị trí có nhà chung cư được xây dựng từ năm 1994 trở về trước cần cải tạo, xây dựng lại để làm cơ sở cho chủ sở hữu và nhà đầu tư dự án thống nhất diện tích được bồi thường để đưa vào phương án bồi thường, tái định cư.

Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư để đẩy nhanh việc thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

Đối với Hà Nội và TP HCM có nhiều nhà chung cư cũ thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại, đặc biệt là các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã triển khai thực hiện trước thời điểm Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành, đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị dự án như phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng,… Bộ Xây dựng đề nghị căn cứ quy định của pháp luật khẩn trương hoàn thành các thủ tục cho các chủ đầu tư sớm triển khai khẩn cấp xây dựng dự án, bố trí tái định cư cho người dân, bảo đảm các quyền lợi của chủ sở hữu nhà chung cư và các chủ đầu tư dự án.

Hải Phòng ngưng sử dụng 41 chung cư cấp độ D

Theo thống kê, cả nước có khoảng 2.500 nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994, tập trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và TP HCM, trong đó có nhiều nhà chung cư theo kết quả kiểm định đã thuộc diện cải tạo xây dựng lại.

Mới đây UBND TP Hải Phòng đã thống nhất chủ trương ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D với khoảng 2.600 hộ dân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão Yagi.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hải Phòng, trong những năm 2016 - 2017, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm định chất lượng 178 chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo Kết quả kiểm định các chung cư cũ, các đơn vị tư vấn đã xác định có 97 chung cư nguy hiểm cấp D (Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực đã không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể).

Hiện nay, sau khoảng thời gian 7 - 8 năm tiếp tục sử dụng, các công trình này không được sửa chữa, bảo trì, đồng thời lại bị ảnh hưởng, hư hỏng nghiêm trọng do bão Yagi. Trong đó, theo kết quả khảo sát, kiểm tra nhanh sau bão thì 02 nhà chung cư cũ A7 và A8 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền đã bị nghiêng, lún không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.