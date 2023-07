Nhiệt điện Phả Lại bị đình chỉ hoạt động 1 năm

TPO - Tuần qua, VN-Index tăng 21,77 điểm lên 1.207,67 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,56 điểm lên 237,54 điểm. Ngoài ra còn có một số thông tin đáng chú ý như DIC Corp điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP từ 3 năm xuống 2 năm, Bộ Công an xử phạt Nhiệt điện Phả Lại gần 4 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 1 năm...

Ngân hàng ACB phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu

Tuần giao dịch 24 - 28/7, Vn-Index tăng 21,77 điểm lên 1.207,67 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 102.614 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tuần trước. Chỉ số HNX-Index tăng 2,56 điểm lên 237,54 điểm. Thanh khoản trên HNX tăng 14,2% so với tuần trước lên hơn 9.226 tỷ đồng.

Trên HoSE, khối ngoại đã mua ròng 7,38 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 792 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 5,37 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng gần 523 tỷ đồng trên HNX. Với thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 4,05 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 1.376 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ 24 - 28/7 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 8,71 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là bán ròng 530 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng. Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định suốt thời hạn. ACB phát hành số trái phiếu này để phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó vào giữa tháng 6, ACB có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021, với tổng mệnh giá mua lại tối đa 10.000 tỷ đồng.

Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP được thông qua ngày 22/4/2021, từ hạn chế chuyển nhượng 3 năm xuống 2 năm.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2021, DIC Corp thông qua việc phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Tới tháng 8/2021, DIC Corp hoàn thành đợt phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 3,66% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Như vậy, sau điều chỉnh rút ngắn thời gian hạn chế giao dịch, cổ phiếu ESOP năm 2021 sẽ được giao dịch trong tháng 8/2023 thay vì tháng 8/2024 như kế hoạch ban đầu.

Nhiệt điện Phả Lại bị đóng cửa 12 tháng

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) do vi phạm pháp luật về môi trường. Theo đó, Nhiệt điện Phả Lại đã có các hành vi vi phạm như thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền I.

Với các hành vi vi phạm trên, Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại gần 4 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng.

Giải trình về quyết định xử phạt, Nhiệt điện Phả Lại cho biết trong thời gian qua, công ty đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo môi trường theo quy định trong quá trình vận hành nhà máy. Dù vậy, qua kiểm tra công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế với một số thông số môi trường chưa hoàn toàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu ở một số thời điểm.

Công ty đang khẩn cấp lập phương án xử lý để triển khai ngay biện pháp khắc phục, đồng thời nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả triển khai tới C05 và Bộ Tài nguyên Môi trường.

Với tình hình cung cấp điện ở miền Bắc đang có nhiều khó khăn, công ty sẽ khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu về môi trường, sớm đưa các tổ máy vào vận hành trở lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ cung cấp điện cho miền Bắc.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu hơn 1.404 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 167,41 tỷ đồng, tăng 145,6% so với cùng kỳ.

Cổ đông lớn thứ 2 của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) là Công ty CP Diamond Properties vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL từ ngày 22/6 - 21/7. Theo đó, Diamond Properties đã không bán cổ phiếu nào trong tổng số 13,6 triệu cổ phiếu đăng ký, lý do là công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ của công ty.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại NVL vẫn là 9,8%, tương ứng gần 192 triệu cổ phiếu. Trước đó, từ ngày 8/6 - 13/6, Diamond Properties bị bán giải chấp 2,91 triệu cổ phiếu NVL. Từ ngày 9/5 - 1/6, Diamond Properties chủ động bán ra tổng cộng 4,55 triệu cổ phiếu NVL.

Công ty CP Dệt may Gia Định đã bán hơn 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Bông Bạch Tuyết (mã chứng khoán: BBT) như đăng ký trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch từ 17 - 20/7. Trước đó, Dệt may Gia Định đăng ký bán 3,4 triệu cổ phiếu BBT, chiếm 35% vốn điều lệ với giá tối thiểu 16.076 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, Dệt may Gia Định không còn nắm giữ cổ phiếu BBT nào. Ước tính, Dệt may Gia Định thu về hơn 54 tỷ đồng từ thương vụ này.