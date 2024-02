Nhiệm kỳ hoa hậu sóng gió và bất thường

TPO - Hoa hậu Mỹ 2022 Morgan Romano chia sẻ trên một chương trình podcast rằng cô phải tự bỏ tiền túi để trang trải cho các hoạt động trong nhiệm kỳ.

Sau khi người đẹp R'Bonney Gabriel đăng quang ngôi vị Miss Universe 2022, á hậu 1 - Morgan Romano (bang North Carolina) đã được bổ nhiệm làm tân Hoa hậu Mỹ 2022.

Tuy nhiên, Morgan chia sẻ cô đã trải qua một nhiệm kỳ đầy sóng gió và bất thường khi trả lời phỏng vấn trong một podcast do Nia Sanchez - Hoa hậu Mỹ 2014 thực hiện.

Morgan cho biết khi cô được trao danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2022, hoạt động của tổ chức Miss USA đã gần như tê liệt do giám đốc quốc gia Crystle Stewart bị đình chỉ chức vụ.





Morgan đã nghĩ rằng khi cô được đôn lên làm Miss USA, ban tổ chức sẽ đồng hành và hỗ trợ cô trong các hoạt động. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng nhận ra mình đã lầm tưởng.

Người đẹp kể rằng trong các chuyến đi công tác với vai trò Miss USA, cô không có trợ lý nào đi theo hỗ trợ như các hoa hậu tiền nhiệm. Morgan còn cho biết cô phải tự bỏ tiền túi của mình ra để chi trả cho những chi phí phát sinh như tiền ăn, tiền taxi khi đi công tác.

Những chia sẻ của Morgan khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức Hoa hậu Mỹ. Nhiều người chỉ trích tổ chức Miss USA vì bỏ rơi Morgan.

Những chia sẻ của Morgan càng khiến hình ảnh cuộc thi Miss USA xuống dốc trầm trọng sau những bê bối liên tiếp trong thời gian gần đây.

Từng là một trong những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia uy tín nhất thế giới, có tuổi đời ngang hàng với những cuộc thi lớn như Miss World hay Miss Universe nhưng hiện tại Hoa hậu Mỹ phải đối mặt với khủng hoảng trầm trọng.

Ngày 1/1, người đẹp Dani Walker (đại diện bang Montana tại Miss USA 2018 và hiện là một YouTuber nổi tiếng trong mảng hoa hậu) đã đăng một video với tiêu đề “Will Miss USA 2024 happen?” (Liệu Miss USA 2024 có diễn ra?) khiến nhiều người hoang mang. Theo Walker, khả năng Miss USA 2024 không tổ chức và nhiều người đang nghĩ đến việc Mỹ sẽ cử một á hậu đi thi Miss Universe 2024.

Bộ phim tài liệu How to fix a pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 cũng phơi bày những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ khiến công chúng bị sốc.

Với những bê bối liên tiếp, khán giả đang đặt câu hỏi về sự phát triển của Miss USA trong thời gian tới sẽ ra sao. Trách nhiệm được đặt lên vai giám đốc quốc gia mới của cuộc thi - nhà thiết kế thời trang Laylah Rose.

Tuy nhiên, những hậu quả nặng nề mà người tiền nhiệm Crystle Stewart để lại khiến Laylah Rose đang chật vật vực lại danh tiếng của Hoa hậu Mỹ.