Hoa hậu Mỹ cho phép phụ nữ đã kết hôn, sinh con dự thi

TPO - Ban tổ chức Miss USA - Hoa hậu Mỹ ra thông báo cho biết nâng độ tuổi dự thi lên trên 28 và cho phép phụ nữ đã kết hôn, sinh con được tham gia.

Ngày 16/1, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ đăng tải thông báo mới về việc thay đổi các quy định dự thi của cuộc thi Miss USA 2024.

Ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng mỗi tiểu bang đều có giới hạn độ tuổi được nâng lên. Bạn có thể đã kết hôn. Bạn có thể có con. Bạn có thể trên 28 tuổi và vẫn trở thành Hoa hậu Mỹ".

Như vậy, cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín nhất nước Mỹ cũng đã cho phép phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đã kết hôn và có con được dự thi. Trước đó, nhiều quốc gia đã nới lỏng quy định về độ tuổi tham dự các cuộc thi sắc đẹp.

Tháng 8/2022, ban tổ chức Miss Universe ra thông báo về việc cho phụ nữ đã kết hôn, sinh con được tham gia. "Chúng tôi tin rằng phụ nữ cần có quyền tự định đoạt cuộc sống và các quyết định cá nhân, việc kết hôn hay sinh con không phải là rào cản đối với sự thành công của họ" - BTC Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ.

Ngay sau thông báo này, hàng loạt quốc gia đã nới lỏng quy chế, tạo điều kiện cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi được dự thi sắc đẹp. Gần đây nhất, các cuộc thi sắc đẹp ở Philippines, Argentina ghi nhận những thí sinh ở độ tuổi 70 đăng ký dự thi.

Những thay đổi của Hoa hậu Mỹ được cho là nỗ lực cải tổ cuộc thi nhằm lấy lại danh tiếng sau nhiều bê bối trong suốt thời gian qua.

Hoa hậu Mỹ là một trong những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia uy tín nhất thế giới, có tuổi đời ngang hàng với những cuộc thi lớn như Miss World hay Miss Universe. Tuy nhiên nhiều năm gần đây, Miss USA để xảy ra nhiều bê bối khiến ban tổ chức phải đối mặt với khủng hoảng trầm trọng.

Đặc biệt, lần đầu trong lịch sử 71 năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2024 đứng trước nguy cơ không thể tổ chức. Không chỉ thế, báo The New York Times còn công chiếu bộ phim tài liệu How to fix a pageant, phơi bày những mặt trái của cuộc thi khiến công chúng rúng động.

Miss USA - Hoa hậu Mỹ - là cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức ở Mỹ từ năm 1952. Người chiến thắng cuộc thi đại diện nước Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Mỹ nằm trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) cùng với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ. Từ năm 2021, cuộc thi Miss USA và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ tách ra khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ 2008 Crystle Stewart được chọn làm giám đốc quốc gia mới của hai cuộc thi này.

Năm 2002, người đẹp R'Bonney Gabriel đăng quang Miss USA 2022. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đã lên tiếng tố cáo ban tổ chức và Crystle Stewart, cho rằng họ đã thiên vị R'Bonney Gabriel.

Trước những cáo buộc này, vào tháng 8/2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đình chỉ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ (do Crystle Stewart đứng đầu). Sau đó, Crystle Stewart đã từ chức chủ tịch của Hoa hậu Mỹ. Cô được thay thế bởi nhà thiết kế thời trang Laylah Rose.

Với những tai tiếng mà Crystle Stewart để lại, Laylah Rose đang gặp nhiều khó khăn trong việc vực dậy uy tín của Hoa hậu Mỹ.