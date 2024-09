Nhiệm kỳ 2021-2025 tỉnh Quảng Ngãi: Kiên định một mục tiêu!

TP - Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” của tỉnh Quảng Ngãi.

Xác định năm bứt phá

Năm 2024 được xác định là năm Quảng Ngãi sẽ bứt phá, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2025. Do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh này đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Quảng Ngãi lấy chủ đề phát triển của năm là “Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XX”. Theo đó, tỉnh đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, với các chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng khá; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 38 - 39 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%; phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 5%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,58 - 1,6%; trong đó, miền núi giảm từ 6 - 7%, đồng bằng giảm 0,4 - 0,6%…

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025, là tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tại Quảng Ngãi, hiện nay đang triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, bao gồm dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025; các dự án thành phần thuộc Dự án Điện khí Quốc gia tại Khu kinh tế (KTT) Dung Quất.

Đối với dự án cao tốc, Quảng Ngãi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp mỏ vật liệu và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng ra khỏi mặt bằng xây dựng dự án. Riêng dự án Điện khí Quốc gia, hiện đang tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai…

Với các mục tiêu rõ ràng, báo cáo mới nhất của tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, đến thời điểm hiện tại tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 đạt trên 17.000 tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 67,1% dự toán năm); Về thương mại, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng đầu năm 2024 tăng 3,28%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 45.000 tỷ đồng, đạt 58,6% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ, những tháng đầu năm 2024 Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương đã thể hiện sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ, trong những tháng cuối năm 2024 cần phải tăng tốc hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2024. Đồng thời, các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Kiên định một mục tiêu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, trong tháng 8/2024, nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Vì vậy, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện và quyết định kịp thời, hiệu quả các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh được giao để đảm bảo theo chỉ đạo của Chính phủ và góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

“Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án được tỉnh chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

“Đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics để Quảng Ngãi trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung, có tính kết nối trong chuỗi giá trị với các tỉnh, thành phố lân cận để phát huy lợi thế”. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

“Trong những tháng cuối năm 2024, Quảng Ngãi cần phải tăng tốc hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.

Theo lãnh đạo tỉnh, hiện Quảng Ngãi đang phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất. Các dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III thuộc Trung tâm Điện khí miền Trung đang được triển khai các bước về hồ sơ, thủ tục.

Quảng Ngãi cũng đang triển khai thực hiện quy hoạch quốc gia về năng lượng, khoáng sản như: Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đầu tháng 8, tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Bộ Công Thương, cùng các thành viên trong đoàn công tác quan tâm, giải quyết các nội dung kiến nghị của tỉnh về lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và khoáng sản; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực trên hoạt động hiệu quả trên bàn tỉnh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của giai đoạn tăng tốc nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, qua 3 nhiệm kỳ liên tiếp, Đảng bộ tỉnh kiên trì với mục tiêu đột phá là phát triển công nghiệp để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, địa phương đã chọn hướng đi đúng với kết quả, quy mô kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển.

Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất và phát triển huyện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực, nhìn nhận rõ ưu điểm, lợi thế để phát huy, từng bước khắc phục hạn chế, xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi rất cần sự hỗ trợ tích cực của Bộ Công Thương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn.