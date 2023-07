Nhật Bản rót hơn 760 triệu USD đầu tư dự án tại Long An

TPO - Ngày 28/7, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Long An - Hội nhập và phát triển”, đánh dầu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Lãnh đạo tỉnh Long An cho biết đến nay có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại địa phương với vốn đầu tư hơn 760 triệu USD.