Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Lào, 16h00 ngày 20/8: Ra quân tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Lào, U23 Đông Nam Á - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Do bảng C chỉ có 3 đội nên Việt Nam thi đấu muộn. Hôm nay mới là ngày ra quân của các cầu thủ trẻ. Hãy chờ màn khai màn tưng bừng của U23 Việt Nam.