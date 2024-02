Nhận định SLNA vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 23/2: Nối dài ngày vui

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Công an Hà Nội, vòng 10 Night Wolf V-League lúc 18h00 ngày 23/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. CLB Công an Hà Nội đủ sức nối dài ngày vui cho dù phải làm khách ở sân Vinh.

Nhận định trước trận đấu SLNA vs Công an Hà Nội SLNA và CLB Công an Hà Nội (CAHN) cùng thắng ở vòng 9 V-League 2023/2024 với các màn trình diễn đầy ấn tượng. Trên sân nhà, đội bóng trẻ của HLV Phan Như Thuật đánh bại Bình Định 2-0 với các bàn thắng của Phan Bá Quyền và Phan Xuân Đại. Đó là chiến thắng khá bất ngờ của SLNA, bởi lẽ Bình Định đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng và có phong độ tốt hơn. Đội bóng trẻ của HLV Phan Như Thuật thi đấu khá phập phù vào cuối năm ngoái, nhưng họ đang vào phom khi thắng 3 trong 4 vòng đấu gần đây. Trận thua phút chót trên sân TP.HCM có lẽ chỉ là tai nạn với SLNA, và họ đang bứt phá ngoạn mục. Tuy nhiên, đà chiến thắng của SLNA nhiều khả năng sẽ bị chặn lại vào tối nay khi họ phải tiếp đón nhà đương kim vô địch CAHN. Khác với SLNA, CAHN sở hữu lực lượng rất mạnh, với các ngôi sao kỳ cựu ở mọi tuyến. Mục tiêu của họ cũng hoàn toàn trái ngược. Nếu SLNA hài lòng với việc trụ hạng sớm và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát thì CAHN hướng đến ngôi vô địch. Cũng vì lẽ đó, CAHN liên tục thay đổi HLV trưởng từ đầu mùa, trong khi SLNA đặt niềm tin vào HLV Phan Như Thuật ngay ở thời điểm kết quả tệ hại nhất. Sau nhiều lựa chọn, CAHN dường như đã tìm được đúng người. Đó là HLV Kiatisuk. Trong trận ra mắt, HLV người Thái Lan giúp CAHN đánh bại TP.HCM 2-0 nhờ các bàn thắng chóng vánh của bộ đôi ngoại binh Elias, Geovane. Cho dù CAHN đánh mất thế trận trong hiệp 2, nhưng sức tấn công của họ vẫn rất ấn tượng. Quan trọng hơn, CAHN đã lấy lại được thói quen chiến thắng như mùa trước. Tính cả trận giao hữu với Nam Định, họ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ là màn đôi công hấp dẫn giữa hai đội. Xét về mọi mặt, CAHN vẫn nhỉnh hơn. Đẳng cấp và kinh nghiệm của nhà vô địch sẽ tạo ra khác biệt lớn với dàn cầu thủ trẻ của đội chủ nhà. Phong độ, lịch sử đối đầu SLNA vs Công an Hà Nội Thông tin lực lượng SLNA vs Công an Hà Nội SLNA có đầy đủ lực lượng sau khi Đinh Xuân Tiến được trở lại đội một. Trong khi đó, CAHN tiếp tục mất tiền đạo Fialho Junior vì án treo giò. Đội hình dự kiến SLNA vs Công an Hà Nội SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Văn Thành, Đình Hoàng, Zebic, Đặng Văn Lắm, Bá Quyền, Văn Việt, Mạnh Quỳnh, Olaha, Xuân Đại. Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Tuấn Dương, Tấn Tài, Văn Thanh, Quang Hải, Thành Long, Văn Luân, Văn Toản, Elias, Geovane. Dự đoán tỷ số: SLNA 1-2 Công an Hà Nội Xem Night Wolf V.League 1 vs 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Lương Xuân Trường từng giấu bệnh tim để ở lại HAGL Dani Alves bị kết án 4 năm 6 tháng tù vì tội tấn công tình dục Lee Kang-in đến London xin lỗi Son Heung-min, được đàn anh nói giúp A Phi