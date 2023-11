Nhận định Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns, 19h00 ngày 8/11: Không chỉ là danh dự

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns, vòng 4 Cúp C1 châu Á lúc 19h00 ngày 8/11, cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Hà Nội FC sẽ quyết thắng Wuhan Three Towns không chỉ vì danh dự hay điểm số lịch sử, mà còn vì chính tình cảnh thê thảm hiện tại của họ.

Nhận định trước trận đấu Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns Hà Nội FC đang sa lầy khủng hoảng nghiêm trọng trong mùa giải mà họ vốn đặt rất nhiều kỳ vọng. Chỉ trong vòng 2 tháng, đội bóng áo tím đã 2 lần thay HLV. Sau 2 trận thua đậm ở Cúp C1 châu Á, HLV Bandovic phải nhường ghế cho trợ lý Lê Đức Tuấn. Ông Lê Đức Tuấn cũng chỉ ngồi ghế nóng đúng 2 trận. Sau các thất bại trước Wuhan Three Towns và Hải Phòng FC, ông Lê Đức Tuấn trở lại vị trí trợ lý và nhường quyền dẫn dắt đội bóng cho HLV Đinh Thế Nam. Đáng tiếc, mà thay tướng này một lần nữa không thể giúp Hà Nội FC đổi vận khi họ chịu thất bại toàn diện trước CLB Công an Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hà Nội FC chịu chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Đó chính là "động lực" để Văn Quyết và các đồng đội quyết đấu với Wuhan Three Towns vào tối nay. Vấn đề của họ không chỉ là chiến đấu vì danh dự. Sau 3 trận toàn thua, Hà Nội FC xem như đã hết cơ hội vào vòng knock-out Cúp C1 châu Á. Họ cũng muốn có điểm số lịch sử ở giải đấu này, nhưng đó không phải là tất cả. Trên hết, các cầu thủ Hà Nội FC hiểu rằng họ buộc phải thắng để chặn đà khủng hoảng hiện tại. Sau trận đấu này, Hà Nội FC chỉ có hơn 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days. Trái ngược với các CLB khác ở V-League, họ phải trở lại thi đấu sớm hơn vào ngày 24/11, đá bù vòng 1 V-League với Becamex Bình Dương. Đội bóng áo tím sẽ gặp vấn đề lớn nếu tiếp tục thua trận. Khi đó, phòng thay đồ của họ sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn và mùa giải này xem như bỏ đi ngay từ khi mới bắt đầu. Về lý thuyết, Hà Nội FC hoàn toàn đủ sức làm nên chuyện trước Wuhan Three Towns. Ở trận lượt đi, họ chỉ thua sát nút tại Trung Quốc cho dù tiền đạo Joel Tagueu bị đuổi ngay từ phút thứ 3. Các chuyên gia tin rằng Hà Nội FC có thể thi đấu sòng phẳng với Wuhan Three Towns nếu có đủ người. Hơn nữa, Hà Nội FC vẫn còn đủ ngoại binh để thay thế Tagueu ở trận này. Le Tallec, Jevtovic và Caion đều không được đăng ký thi đấu ở V-League, nhưng họ vẫn đủ điều kiện ra sân ở đấu trường châu lục. Ngoài ra, lợi thế sân nhà Mỹ Đình cũng là yếu tố quan trọng để Hà Nội FC hướng đến chiến thắng. Lịch sử đối đầu, phong độ Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns Thông tin lực lượng Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns Hà Nội FC mất tiền đạo chủ lực Joel Tagueu và hậu vệ Đào Văn Nam vì án treo giò. Ngoài ra, Duy Mạnh cũng gặp chấn thương và không thể ra sân thi đấu. Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Xuân, Le Tallec, Wilson, Jevtovic, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết, Caion, Tuấn Hải. Wuhan Three Towns: Liu Dianzuo, Ren Hang, Jiang Zhipeng, Gao Zhunyi, Deng Hanwen, Li Yang, He Chao, Yan Dinghao, Davidson, Wei Shihao, Yakubu. Dự đoán tỷ số: Hà Nội FC 2-1 Wuhan Three Towns