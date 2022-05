Nhận định, dự đoán Everton vs Chelsea 20h00 ngày 01/5: Chạy trốn xuống hạng

TPO - Everton sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà Goodison Park vào tối nay ngày 01/5 lúc 20h00. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Frank Lampard là tìm kiếm điểm số để thoát cảnh xuống hạng.

Đội chủ nhà Everton sẽ tiếp đón đối thủ trong bối cảnh CLB đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Rất may cho Everton là họ còn đến 2 trận chưa thi đấu nên vẫn còn nhiều cơ hội để trở lại giải Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, với phong độ không tốt chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây nhất, Everton sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn trắng tay ngay trên sân nhà.

Phía bên kia, đội khách Chelsea cũng đã không còn duy trì được phong độ ở giai đoạn lượt đi. The Blues đang khá an toàn ở vị trí thứ 3 với cách biệt 6 điểm so với đội đứng sau là Arsenal. Họ vừa có trận hoà 1-1 trước đoàn quân của HLV Ralf Rangnick ở vòng đấu vừa rồi. Dù đã vươn lên dẫn trước vào hiệp 2 nhưng Chelsea đã không thể rời Old Trafford với 3 điểm trong tay sau bàn gỡ hoà của ngôi sao Ronaldo cho đội chủ nhà MU.

Đây có thể nói là mùa giải khá khó khăn cho đội chủ nhà Everton. Dù đã có sự thay đổi về HLV nhưng có vẻ CLB vẫn chưa thể hiện được sự cải thiện quá nhiều. Nếu Frank Lampard và các học trò tiếp tục thành tích tệ hại như thế này thì rất có thể sẽ khiến cho The Toffees nói lời tạm biệt với Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm sau.

Để chuyện đó không trở thành sự thật, HLV Frank Lampard tốt nhất nên có được một kết quả tích cực trước đội bóng cũ của mình trong trận đấu tối nay. Chelsea đã không còn động lực thi đấu và đây là cơ hội rất tốt để Everton tìm kiếm điểm số. Trên sân nhà mùa này, Everton có 7 trận thắng, 7 trận thua và 2 trận hòa. Trong khi đó, Chelsea đang có chuỗi 6 trận bất bại trên sân khách.

Thành tích đối đầu

Cả hai đã đụng độ tổng cộng 175 lần trong lịch sử thi đấu. Chelsea và Everton đều là hai đội bóng rất giàu truyền thống tại nước Anh. Thành tích đối đầu không có sự chênh lệch quá lớn nhưng Chelsea vẫn là đội nhỉnh hơn so với đối thủ. Cụ thể, đội bóng thành London giành được 67 chiến thắng so với 55 chiến thắng của đối thủ.

Lần gần nhất Chelsea làm khách trước Everton, họ đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng

HLV Frank Lampard sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khi thiếu vắng rất nhiều trụ cột ngay giai đoạn đội bóng đang thi đấu tệ nhất. Các ca chấn thương dai dẳng của Donny van de Beek, Andre Gomes và Ben Godfrey vẫn sẽ tiếp tục vắng mặt. Bên cạnh đó, Lampard cũng sẽ không có được sự phục vụ của Andros Townsend, Nathan Patterson và Tom Davies trong trận đón tiếp CLB cũ này.

Về phía đội khách, dù vẫn tồn tại nhiều ca chấn thương nhưng HLV Thomas Tuchel hoàn toàn có thể trám vào chỗ trống đó bằng những cầu thủ chất lượng khác. Cặp đội hàng công Timo Werner và Pulisic khả năng cao sẽ tiếp tục được trọng dụng.

Dự đoán kết quả: Everton 0-2 Chelsea

Đội hình dự kiến Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Mykolenko; Delph, Doucoure, Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin, Gordon Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz