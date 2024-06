Nhận định đề Toán vào lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều thí sinh tự tin đạt 9 điểm

TPO - Theo nhận xét của giáo viên Toán tại Hà Nội, đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2024 giảm nhẹ về độ khó. Dự kiến, mức điểm trung bình của thí sinh có thể rơi vào khoảng 7 điểm.

Nhận định chung về đề Toán sáng nay, thầy Nguyễn Mạnh Cường – Giáo viên Toán - Hệ thống giáo dục HOCMAI Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2024-2025 vẫn giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây đồng thời bám sát cấu trúc định dạng và đề minh họa do Sở Giáo dục và đào tạo đã công bố nhưng có sự giảm nhẹ về độ khó. Bên cạnh đó, đề vẫn có sự phân hóa để đảm bảo yêu cầu, tính chất của một đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Về phạm vi kiến thức và độ khó, thầy Cường cho rằng, cấu trúc đề thi vẫn bao gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với các dạng bài đã rất quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn, bỡ ngỡ cho các thí sinh. Mặc dù đề thi có sự giảm nhẹ về độ khó so với đề minh họa của Sở giáo dục và đào tạo nhưng vẫn có sự phân hóa tốt. Nhận định cụ thể về từng câu như sau:

Bài 1: Là dạng quen thuộc và không gây khó khăn cho các bạn thí sinh khi làm bài. Ý 3 có thể mất điểm nếu thí sinh thiếu điều kiện .

Bài 2: Giữ nguyên tính ổn định về cấu trúc và dạng bài. Ý đầu là bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình có yếu tố thực tế. Thí sinh cần có khả năng phân tích đề, chọn từ khóa và dữ kiện mấu chốt để giải quyết bài toán. Ý thứ 2 là câu hỏi liên quan đến hình học không gian, thí sinh chỉ cần vận dụng đúng công thức là tìm ra đáp án.

Bài 3: Là các dạng bài quen thuộc và có giảm nhẹ về độ khó (ý 2b). Cấu trúc bài toán tương tự như các năm gần đây, gồm câu hỏi giải hệ phương trình đưa về bậc nhất và câu hỏi về sự tương giao giữa đồ thị hai hàm số. Trong đó, ý 2b thí sinh cần vận dụng định lí Vi-et để xử lí (biểu thức đề bài cho đã giảm bớt các bước biến đổi để vận dụng định lí).

Bài 4: Tương tự như đề thi các năm trước, đây là một bài toán về hình học và các dạng bài xuất hiện trong các câu hỏi đều là dạng bài quen thuộc như chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh góc bằng nhau, chứng minh đẳng thức và chứng minh đường thẳng đi qua điểm. Và ý c của bài toán vẫn luôn là câu hỏi khó, dành để phân loại thí sinh. Tuy nhiên, các yêu cầu về mặt kiến thức và kĩ năng đều có sự giảm nhẹ so với đề thi năm 2023-2024 và so với Đề minh họa.

Bài 5: Vẫn là bài toán về bất đẳng thức và là câu hỏi có tính phân loại của đề. Bài toán giảm về độ khó và để giải quyết bài toán, thí sinh cần vận dụng linh hoạt các kỹ năng biến đổi biểu thức và áp dụng bất đẳng thức hợp lí, đúng thời điểm với các dữ kiện đề bài đã cho.

"Cấu trúc đề năm 2024-2025 của Sở GD&ĐT Hà Nội về cơ bản không có sự thay đổi so với các năm trước đây và bám sát cấu trúc đề minh họa Sở giáo dục và đào tạo đã công bố đồng thời đã giảm nhẹ về độ khó. Dự kiến, mức điểm trung bình của thí sinh có thể rơi vào khoảng 7 điểm"- thầy Cường nhận định.

Ths Trịnh Thu Vân, Tổ trưởng tổ Toán trường THPT Hoà Bình La Trobe (Hà Nội) nhận định, cấu trúc đề thi môn Toán của Hà Nội gồm 5 bài tự luận, mỗi bài chia thành các ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó.

Nội dung đề có hai phần, trong đó Đại số chiếm 65% và Hình học chiếm 35%. Về mức độ của các câu hỏi trong đề thi hợp lí, đảm bảo tính phân loại học sinh. Cụ thể là câu hỏi ở ý 3 bài hình học và bài toán số 5.

Cũng theo cô Vân, đề thi môn Toán Hà Nội năm 2024 vẫn đảm bảo 4 mức độ nhận thức: Nhận biết (2,0 điểm); thông hiểu (3,5 điểm); vận dụng thấp (3,5 điểm) và vận dụng cao (1.0 điểm). Để đạt điểm cao với đề thi này, học sinh trình bày chính xác, xét đầy đủ các trường hợp xảy ra, tính toán cẩn thận, không mất điểm đáng tiếc.

Cô Vân dự đoán, học sinh có học lực khá có thể đạt 7 – 8,5 điểm; em học lực giỏi có thể đạt từ 8,5 điểm trở lên.

Đề vừa sức với học sinh

Ra khỏi phòng thi môn Toán, em Nguyễn Minh Hà, trường THCS& THPT Newton vui vẻ chia sẻ khi mình làm tốt môn Toán. Em cho rằng câu nâng cao và câu c của bài hình hơi khó còn lại vừa sức với học sinh, bám sát cấu trúc định dạng và đề minh họa do Sở GD&ĐT đã công bố.

“Em tính bài toán sẽ hơn 9 điểm. Hôm qua làm bài thi môn Tiếng Anh về soát đáp án em tính được 10 điểm, môn Văn tầm 8 điểm. Em hy vọng với điểm chuẩn như mọi năm em sẽ đỗ vào trường THPT Yên Hòa”- Hà chia sẻ.

Nguyễn Hải Đăng tại điểm trường THPT Yên Hòa chia sẻ, đề Toán sáng nay em mất điểm đúng 1 câu 0,25 điểm nên em hy vọng đạt 9,75 điểm. Hôm qua em làm tốt môn Tiếng Anh cũng như môn Ngữ văn.

“Em thấy đề vừa sức với học sinh dù hai môn hôm qua là ngữ văn và tiếng Anh được đánh giá khó hơn mọi năm một chút. Đề Toán hôm hay em thấy giảm độ khó nên chắc các bạn cũng sẽ đễ đạt điểm cao hơn”- Đăng chia sẻ.

