Hơn 130 thí sinh ở Kiên Giang vượt biển vào đất liền thi tốt nghiệp THPT

TPO - Do số lượng thí sinh quá ít nên huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang không bố trí điểm thi, nhà trường hỗ trợ các em vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 15h30 ngày 25/6, tàu cao tốc đã chở các thí sinh từ huyện Kiên Hải vào TP. Rạch Giá (Kiên Giang) để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Võ Hoàng Tuấn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12, Trường THCS - THPT Kiên Hải cho biết, năm nay, trường cử 2 giáo viên đưa 34 học sinh vào đất liền tham gia kỳ thi.

“Tất cả các em tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Các em được sắp xếp lưu trú trong suốt kỳ thi tại nhà nghỉ gần điểm thi. Trong đoàn có 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, địa phương đã trao quà hỗ trợ, động viên các em trước khi lên đường tham gia kỳ thi", thầy Tuấn nói.

Em Nguyễn Hải Vy - học sinh Trường THCS - THPT Kiên Hải chia sẻ: "Khi vừa đặt chân lên bờ, em được các anh chị thanh niên tình nguyện hỗ trợ rất nhiệt tình, có xe chở đến nơi ở. Em sẽ cố gắng thi hết mình để đạt được kết quả cao, tốt nghiệp và đậu vào trường mà mình mong muốn".

Còn em Nguyễn Hoàng Dương, học sinh Trường THCS - THPT Kiên Hải gửi lời cảm ơn đến thầy cô, các anh chị đoàn viên công an tỉnh đã hỗ trợ trong thời gian tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Nguyện vọng của em mong muốn được trúng tuyển vào trường Biên phòng để cống hiến cho biển đảo quê hương", Dương tâm sự.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã triển khai các hoạt động Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024, trong đó có đội xe tình nguyện để đưa rước các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đi thi.

Qua các hoạt động hỗ trợ nhằm tiếp thêm động lực, tinh thần để cho các em tự tin, đạt kết quả tốt trong kỳ thi năm nay. Ngoài ra, Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng hỗ trợ đưa rước, cung cấp các suất ăn miễn phí cho các em trong thời gian tham gia kỳ thi...

"Trước khi lên đường tham dự kỳ thi, tại xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã trao 12 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS - THPT Kiên Hải. Những phần quà dù giá trị không lớn, nhưng tạo động lực, tinh thần để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tự tin hơn, để hoàn thành tốt phần thi của mình", thiếu tá Quốc thông tin.

Cũng trong sáng nay, đề thi tốt nghiệp THPT đã được giáo viên và lực lượng công an đưa ra bến tàu Rạch Giá để đưa tới các điểm thi ở đảo Phú Quốc. Đề thi được niêm phong cẩn thận, có sự hỗ trợ giám sát, bảo vệ của lực lượng công an tỉnh. Đề thi được đóng thành 4 thùng chia cho các điểm thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Kiên Giang có 26 điểm thi với 650 phòng thi, 52 phòng dự phòng và 49 phòng chờ. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi hơn 15.000 thí sinh. Hai huyện Kiên Hải, Giang Thành không bố trí điểm thi do số lượng thí sinh dự thi ít. Thí sinh huyện Kiên Hải thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP. Rạch Giá), thí sinh huyện Giang Thành thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (TP. Hà Tiên). Riêng TP. Phú Quốc bố trí 3 điểm thi với 62 phòng thi.