Nhận định Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, 19h15 ngày 26/5: Thắng mừng tân thuyền trưởng

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, Night Wolf V-League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an Hà Nội vừa chào đón tân HLV Mano Polking. Hôm nay, ngồi trên khán đài, ông có thể nhận món quà chào đón từ các học trò của mình.