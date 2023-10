Nhận định CAHN vs Bình Định, 19h15 ngày 22/10: Phô diễn sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Bình Định, vòng 1 Night Wolf V.League lúc 19h15 ngày 22/10, cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Tiếp đón Bình Định trong trận ra quân, CAHN kỳ vọng sẽ tái hiện trận đại thắng ở mùa giải trước.

Nhận định trước trận đấu CAHN vs Bình Định

Những lá thăm may rủi của ban tổ chức giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) gặp lại Bình Định ngay trong trận ra quân ở V-League. Mùa trước, đội bóng ngành công an khiến tất cả ngỡ ngàng khi vùi dập đối thủ với tỷ số 5-0 ở sân vận động Hàng Đẫy. Ở thời điểm đó, Bình Định vốn cũng sở hữu đội hình bao gồm nhiều sao số, nhưng họ nhanh chóng vỡ trận trước quyết tâm và tinh thần chiến thắng của CAHN.

Kịch bản tương tự rất dễ xảy ra vào tối nay, khi CAHN đã trở thành nhà vô địch V.League còn Bình Định trải qua giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió. Không chỉ đổi tên thành Quy Nhơn Bình Định, đội bóng đất võ còn chia tay HLV Nguyễn Đức Thắng và một loạt trụ cột, trong đó đáng kể nhất là bộ đôi tiền đạo ngoại Jermie Dwayne Lynch và Rafaelson.

Mùa trước, Rafaelson chính là vua phá lưới V-League với 16 bàn thắng, góp công lớn giúp Bình Định góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng dù gặp nhiều khó khăn. Nhân sự mới của Bình Định, từ HLV Bùi Đoàn Quang Huy đến tiền đạo Viktor Lê, Alan Sebastiao đều là ẩn số.

Về lý thuyết, Bình Định vẫn sở hữu đội hình mạnh so với mặt bằng chung của V-League. Mặc dù vậy, họ khó lòng so sánh với “dải ngân hà” của CAHN. Đáng chú ý, CAHN cũng chia tay chân sút số 1 của họ là Jhon Cley, nhưng họ lại tạo ra cảm giác yên tâm hơn vì sở hữu nhiều ngôi sao lớn ở các vị trí khác.

Hơn nữa, thất bại tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia càng khiến CAHN quyết tâm hơn trong ngày ra quân ở V-League 2023/2024. Nguyễn Quang Hải và các đồng đội hiểu rằng họ cần phải chiến đấu mạnh mẽ hơn, giành chiến thắng để khởi đầu cho các mục tiêu lớn.

Lịch sử đối đầu, phong độ CAHN vs Bình Định

Thông tin lực lượng CAHN vs Bình Định

CAHN đã chia tay Jhon Cley vào phút chót, nhưng họ vẫn có đủ 3 ngoại binh cho mùa giải mới, bao gồm Geovane, Raphael Success và Junior. Ngoài ra, các tân binh như Việt Anh, Thành Long đều sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Về phía đội khách, Bình Định cũng ra mắt 2 ngoại binh mới Alan Sebastiao và Artur De Melo.

Đội hình dự kiến CAHN vs Bình Định CAHN: Filip Nguyễn, Tiến Dụng, Việt Anh, Văn Thanh, Tấn Tài, Quang Hải, Thành Long, Văn Luân, Geovane, Raphael Success, Junior Bình Định: Văn Lâm, Schmidt, Marlon, Thanh Thịnh, Đức Lợi, Văn Thuận, Văn Triền, Artur De Melo, Văn Thành, Alan Sebastiao, Đức Chinh Dự đoán tỷ số: CAHN 3-1 Bình Định