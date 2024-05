Nhận định AS Roma vs Juventus, 01h45 ngày 06/05: Khó khăn chờ đón đội bóng thành Rome

TPO - Nhận định bóng đá AS Roma vs Juventus, Serie A - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. AS Roma buộc phải giành chiến thắng trước Juventus để chiếm lợi thế ở cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa sau. Nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng dành cho đoàn quân của Daniele De Rossi bởi đội chủ sân Olimpico đã thua 4 trên 6 trận gần nhất trước Juventus.