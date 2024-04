Nhận định AS Roma vs AC Milan, 02h00 ngày 19/04: Rossoneri khó lật ngược thế cờ

TPO - Nhận định bóng đá AS Roma vs AC Milan, Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. AS Roma nắm đôi chút lợi thế sau khi vượt qua AC Milan 1-0 ngay tại San Siro. Trở về sân nhà Olimpico, đoàn quân của HLV De Rossi được đánh giá cao hơn đối thủ và nhiều khả năng sẽ giành kết quả thuận lợi để góp mặt ở vòng bán kết.