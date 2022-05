Nhà đầu tư “đổ bộ” đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Theo khảo sát trong quý 1/2022 của nhiều công ty tư vấn và các chuyên gia đã ghi nhận mức tăng khá nhanh do khan hiếm quỹ đất. Do đó dự án đất nền có sổ đỏ liền kề TP.HCM như An Residence đang được giới đầu tư ưa chuộng bởi sở hữu quy hoạch bài bản, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, pháp lý an toàn và đặc biệt đã có sổ riêng từng nền.