Nguyên nhân khiến dự án nghìn tỷ đồng đứt đoạn thi công

TPO - Đã được gia hạn nhiều lần nhưng hiện chính quyền địa phương vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai, hoàn thiện dự án. Đến hết tháng 6, nếu không có mặt bằng, dự án sẽ bị dừng lại để bàn giao nguyên trạng.

Ngày 16/6, ông Lê Đức Lộc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết các đơn vị đang triển khai thi công thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên hiện một số đoạn vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 4, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn km0-km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) được khởi công từ tháng 9/2022. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng với chiều dài 27,5 km đi qua huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành (tỉnh Nghệ An).

Dự án được chia làm 3 gói thầu xây dựng và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023. Tuy nhiên, khi đến hạn, dự án không thể hoàn thành nên liên tục được gia hạn. Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) sau đó đã gia hạn các gói thầu của dự án chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 10/2025.

Trong quá trình thi công, do vướng mặt bằng trên tuyến khiến dự án liên tục bị chậm tiến độ. Cụ thể, các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không chấp thuận phương án, giá trị đền bù, hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số hộ chưa hoàn thiện hồ sơ, một số hộ tranh chấp, khởi kiện.

Có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án yêu cầu đền bù phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, ngoài hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra, có những hộ dân yêu cầu đền bù giá trị đất ở dù đất thực tế đang sử dụng là loại đất vườn. Với những lý do trên, nhiều hộ dân kiên quyết không bàn giao mặt bằng, không cho đơn vị thi công dự án.

Ban Quản lý Dự án 4 cho biết đến hiện tại mặt bằng đã bàn giao cho dự án được là 54,313 km/55,405 km (đạt 98,03%) tính cả trái và phải tuyến. Còn lại 1,092 km/79 thửa chiếm 1,97%.

Trong đó, huyện Diễn Châu hiện còn vướng mặt bằng 9 đoạn xe kẽ dài 0,398 km, với tổng số 37 thửa (trong đó có 18 thửa/1 đoạn vướng do Dự án cầu Đậu cũ năm 2007 và Dự án mở rộng QL7 năm 2011). Cụ thể, xã Diễn Thành hiện còn vướng 79 m, ảnh hưởng 6 thửa. Xã Diễn Phúc vướng một hộ dân với chiều dài 27,7 m. Xã Diễn Cát hiện còn vướng 282,3 m ảnh hưởng của 30 thửa.

Tại huyện Yên Thành hiện còn vướng mặt bằng 0,703 km/10 đoạn xen kẽ với tổng số 42 thửa không thống nhất nên không thể thi công. Cụ thể, xã Viên Thành vướng 132 m ảnh hưởng 9 thửa, xã Công Thành vướng 16,5 m ảnh hưởng một thửa, xã Mỹ Thành vướng 554 m ảnh hưởng 32 thửa. Một số hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng không cho đơn vị thi công dự án.

Ông Lê Đức Lộc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4 cho biết thời gian qua tỉnh Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao các ban, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên hiện vẫn còn vướng mắc của các hộ dân tại huyện Diễn Châu, Yên Thành.

“Đối với huyện Diễn Châu, đơn vị chức năng đang phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, người dân cơ bản đã đồng thuận, còn một số hộ dân chưa đồng thuận. Huyện Yên Thành dự kiến bảo vệ thi công, các hồ sơ đã chuẩn bị hoàn tất”, ông Lê Đức Lộc nói và cho biết nếu đến 30/6, mặt bằng không được bàn giao thì đơn vị sẽ triển khai quyết toán, bàn giao nguyên trạng dự án về cho tỉnh Nghệ An.