Nguồn thu hơn 153 nghìn tỷ đồng từ kinh doanh xổ số phân bổ ra sao?

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18/3.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, cả nước có 64 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang hoạt động. Trong đó có 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố kinh doanh xổ số truyền thống; còn 1 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán từ 2017 trên địa bàn toàn quốc.

Thống kê cho thấy, năm 2023, doanh thu đạt 153.037 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022 (trong đó dùng để trả thưởng khoảng 50%), nộp ngân sách 45.016 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2022, trong đó xổ số điện toán chiếm 3,4%.

Toàn bộ nguồn thu từ xổ số được nộp vào ngân sách địa phương và hằng năm được Quốc hội phê duyệt để chi cho đầu tư phát triển; trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế.

“Đây là nguồn thu quan trọng của địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Nam để thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh xổ số cũng tạo công ăn việc làm cho hệ thống đại lý và người bán vé số”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu.

Về công tác quản lý, theo ông Phớc, Bộ Tài chính thường xuyên kiểm tra trực tiếp hoạt động kinh doanh xổ số với 5-11 doanh nghiệp/năm và giám sát từ xa thông qua cơ chế báo cáo. Trên cơ sở đó thường xuyên có công văn yêu cầu các Công ty Xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Tồn tại, hạn chế được tư lệnh ngành tài chính chỉ là sản phẩm xổ số thủ công vẫn chiếm tỷ trọng lớn; phát triển không đồng đều giữa các khu vực (thị phần xổ số truyền thống tại miền Nam chiếm đến 93,3%).

Ngoài ra, gần đây có tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng pháp luật dân sự để kinh doanh, phân phối vé xổ số qua ứng dụng điện tử, internet, các trung gian thanh toán...

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, những tồn tại hạn chế này chủ yếu do thị hiếu của người tiêu dùng, tập quán vùng miền và xổ số điện toán mới đưa vào hoạt động được 7 năm nên thị phần còn nhỏ.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để tăng cường quản lý giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Chưa mở rộng thí điểm cho người Việt chơi casino

Với lĩnh vực kinh doanh casino, cho đến nay, có 9 dự án đang hoạt động. Ngoài ra, hiện nay có 2 dự án đang trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa đưa vào kinh doanh casino vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc triển khai bị chậm, khó khăn trong việc đàm phán lựa chọn đối tác, quản lý kinh doanh casino.

Năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn, thời gian thí điểm 3 năm. Hiện nay mới có dự án casino tại Phú Quốc triển khai kinh doanh từ tháng 1/2019.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Tài chính cho biết, doanh thu lũy kế từ 2019 - 2023 đạt 6.404 tỷ đồng, nộp NSNN đạt 3.679 tỷ đồng. Năm 2023 kết quả kinh doanh casino khởi sắc so với năm 2022, doanh thu đạt 2.180 tỷ đồng (tăng 45,7%), nộp Ngân sách Nhà nước là 1.230 tỷ đồng (tăng 68,9%).

Về lượng khách vào chơi casino, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2023, người Việt vào chơi là 295.943 người (chiếm 62% tổng người chơi), người nước ngoài là 179.507 người (chiếm 38% tổng người chơi).

Độ tuổi của người Việt vào chơi tại casino Phú Quốc là từ đủ 21 tuổi tới 97 tuổi, nhiều nhất là độ tuổi 39.

Về quản lý giám sát, Bộ Công an và UBND tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra về an ninh trật tự và theo đánh giá của các cơ quan này, từ khi casino tại Phú Quốc đi vào kinh doanh đến nay cơ bản chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh casino.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đang báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương về thí điểm cho người Việt vào chơi casino tiếp tục theo nguyên tắc thận trọng, trước mắt chỉ tập trung tại Phú Quốc, Vân Đồn, chưa mở rộng thí điểm cho dự án casino khác.

Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hiện nay, có 69 điểm kinh doanh trên cả nước, bố trí tại các khách sạn 5 sao tập trung tại các tỉnh, thành phố có kinh tế xã hội và du lịch phát triển (như Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng...). Trong năm 2024, Bộ Tài chính có kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 11 doanh nghiệp.