Xổ số Vietlott sôi nổi dịp cuối năm

Khi không khí Giáng sinh và năm mới đang ùa về trên nhiều tuyến đường, những điểm kinh doanh Vietlott cũng trở nên sôi động hơn khi khách hàng liên tục ghé qua. Không chỉ vì niềm vui và sở thích với xổ số tự chọn, nhiều người ghé mua vé dự thưởng vui vẻ tiết lộ xem đây là cơ hội để tìm kiếm may mắn, đồng thời kỳ vọng trúng thưởng lớn để có thêm kinh phí chuẩn bị cho cái Tết sắp đến gần.

Xổ số nhanh, giá trị thưởng lớn

Nếu Mega 6/45 hay Power 6/55 thu hút một lượng lớn khách hàng ngay từ thời điểm ra mắt nhờ giải thưởng khủng có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng, thì “đàn em” Keno lại được lòng người chơi xổ số tự chọn nhờ thời gian mở thưởng ngắn, cách chơi đa dạng mà giải thưởng cũng hấp dẫn chẳng kém.

Hiện nay, Vietlott đã điều chỉnh chu kỳ quay số mở thưởng Keno lên thành 8 phút/kỳ quay, nghĩa là sản phẩm này được mở thưởng kỳ đầu tiên vào lúc 6 giờ 8 phút và kết thúc một ngày ở kỳ quay số mở thưởng cuối cùng vào lúc 21 giờ 52 phút. Với tổng cộng 119 kỳ quay mỗi ngày, xổ số Keno có thể mang đến niềm vui trúng thưởng ngay dành cho khách hàng mà không cần phải chờ đợi quá lâu như các sản phẩm xổ số khác.

Anh Hồng Đăng (35 tuổi, TP.HCM) cho biết từ khi biết đến xổ số Keno, anh thường ngồi lại các điểm bán hàng Vietlott lâu hơn, thay vì chỉ đến mua số và rời đi như trước.

“Cảm giác cầm tấm vé vừa mua và đợi vài phút là biết ngay có trúng thưởng không, nói chung cũng khá thú vị đó chứ. Tôi hay chọn cách mua nhiều kỳ cùng lúc để có thêm thời gian tán gẫu với bạn bè trước giờ làm”, anh Hồng Đăng bật mí.

Để tham gia Keno, người chơi sẽ chi tối thiểu 10.000 đồng cho một lần dự thưởng bằng việc chọn từ một đến 10 con số, tương đương từ bậc 1 đến bậc 10, trong tập hợp số từ 01 đến 80. Ở mỗi kỳ quay, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 con số trong tập hợp 80 con số từ 01 tới 80. Tùy thuộc vào số tiền đặt cược, bậc chơi lựa chọn và số lượng con số trùng với kết quả mở thưởng, giải thưởng dành cho người may mắn sẽ tối thiểu ở mức 20.000 đồng và có thể tăng lên đến 10 tỉ đồng nếu trùng toàn bộ con số đã chọn.

Ngoài ra, Keno còn mang đến cách chơi bổ sung ULEO (lớn-nhỏ, chẵn-lẻ) với tổng cộng 8 lựa chọn bao gồm lớn, hòa lớn-nhỏ, nhỏ; chẵn, chẵn 11-12, hòa chẵn-lẻ, lẻ 11-12, lẻ. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể nhận về số tiền gấp tới 20 lần giá trị dự thưởng (đối với tùy chọn chẵn hoặc lẻ), tương đương với việc dự thưởng 1 triệu đồng và nhận thưởng tối đa 20 triệu đồng.

“Đặc sản” tại các điểm bán hàng

Theo chia sẻ của anh Thanh Hải, một chủ điểm kinh doanh Vietlott tại khu vực quận 12 (TP.HCM), đặc thù của xổ số Keno khiến sản phẩm này trở thành “đặc sản” tại các điểm bán hàng, vì chỉ được bán trực tiếp chứ không mở bán qua điện thoại như Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D và Max 3D Pro.

“Tôi đã bố trí thêm bàn ghế, TV màn hình lớn để khách hàng tiện theo dõi kết quả các kỳ quay cũng như thống kê về lần xuất hiện của các con số. Ngoài ra, khách đến điểm bán còn được phục vụ miễn phí trà và bánh”, anh Thanh Hải chia sẻ.

Có mặt tại điểm bán này, ông Ngọc Thành (62 tuổi, Tân Phú, TP.HCM) cho biết hay rủ hội bạn hưu ra ngồi cà phê sau buổi tập thể dục dưỡng sinh, kết hợp mua vài tấm vé Keno để thử vận may.

“Chúng tôi có quy định rõ ràng trước với nhau rồi, nếu ai trúng thưởng sẽ phải chiêu đãi toàn bộ anh em một bữa tiệc linh đình. Nhờ có Keno mà bữa giờ cũng được vài bữa no rồi”, ông Ngọc Thành cười lớn.

Tương tự ông Thành, nhiều người mua vé Keno cũng chia sẻ kỳ vọng trúng thưởng từ sản phẩm xổ số nhanh do Vietlott triển khai. Phần đông cho rằng nếu trúng các giải nhỏ thì sẽ có thêm bữa ăn ngon, còn trong trường hợp may mắn giành giải thưởng lớn thì xem như có quà to dành tặng gia đình sắm Tết.

Theo chia sẻ của các điểm bán hàng Vietlott, lượng khách hàng ghé mua Keno nói riêng và các sản phẩm Vietlott nói chung đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong những ngày cuối năm. Được biết, phần lớn doanh thu của cửa hàng đến từ Keno, bên cạnh các sản phẩm quen thuộc khác như Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D và Max 3D Pro.

“Không chỉ là ‘đặc sản’, Keno còn là thỏi nam châm thu hút thêm nhiều khách hàng đến điểm bán Vietlott. Đầu tư phục vụ cho khách hàng chơi Keno quả thật rất xứng đáng”, anh Thanh Hải, chủ điểm kinh doanh, xoa tay hài lòng.