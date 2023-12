Người phụ nữ 39 tuổi lần đầu chia sẻ việc được tuyển làm thượng úy công an

TPO - Chị Lê Ngọc Thu (39 tuổi), ngụ Bình Dương, được tuyển chọn làm thượng úy công an đã có cuộc trò chuyện riêng với PV Tiền Phong, chia sẻ về những câu chuyện đầy cảm xúc, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ.

Chị Lê Ngọc Thu sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Mồ côi cha từ nhỏ, chị đã sớm ý thức và không ngừng nỗ lực vượt khó, vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, công việc.

Nhiều năm qua, chị Thu là cán bộ công an xã bán chuyên trách, công tác tại Công an xã Tân Mỹ. Gia đình chị không có ai giữ chức vụ lãnh đạo trong ngành công an. Tuy nhiên, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của chị Lê Ngọc Thu, vào ngày 22/12 vừa qua, Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đã công bố quyết định chính thức tuyển chọn chị Lê Ngọc Thu vào ngành công an.

Chị Thu được phong cấp hàm thượng úy và là cán bộ thuộc Công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 25/12, PV Tiền Phong đã đến trụ sở Công an xã Tân Mỹ và có cuộc trò chuyện với Thượng úy Lê Ngọc Thu. Trong thời gian chờ phát quân phục công an chính quy và quân hàm, chị Thu hiện tại vẫn đang mặc trang phục công an viên bán chuyên trách.

Chia sẻ về cảm xúc khi được tuyển chọn, chị Thu nói: “Tôi thật sự rất xúc động, hạnh phúc khi được cấp trên ghi nhận sự nỗ lực và tin tưởng để trở thành một cán bộ công an chính quy. Đây cũng là áp lực để tôi hoàn thiện bản thân hơn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng cấp trên”.

Chị Thu nói rằng, dù là cán bộ công an chính quy hay công an viên bán chuyên trách thì đều là phục vụ nhân dân. Do đó, dù ở bất kỳ vị trí, vai trò nào, bản thân chị vẫn phải nỗ lực không ngừng và cống hiến hết mình.

“Vào năm 2019, khi công an chính quy được phân bổ về xã, bản thân tôi từ một Phó trưởng Công an xã trở thành một công an viên bán chuyên trách. Nếu không yêu nghề, không có ý chí cống hiến thì tôi đã xin chuyển làm việc khác. Tôi luôn nghĩ, phục vụ nhân dân thì làm gì chẳng được. Đó là lý do tôi ở lại” - chị Thu tâm sự.

Là phụ nữ song vì yêu cầu công việc, trong suốt thời gian dài công tác tại Công an xã Tân Mỹ, chị Lê Ngọc Thu phải thu xếp việc nhà chu toàn để đảm bảo việc công với tinh thần làm việc 24/24 giờ vì an ninh, an toàn của người dân trên địa bàn.

Tâm sự với chúng tôi, chị Thu nói, sau khi được tuyển chọn vào ngành công an chính quy, nhiều người đã gởi lời chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực của bản thân chị song cũng có người chưa hiểu nên nhận xét thiếu khách quan.

“Việc tuyển chọn được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin. Các tiêu chí rất cao. Tôi sẽ phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn để phục vụ nhân dân tốt nhất” - chị Thu bày tỏ.

Nữ thượng úy chia sẻ, ngay từ lúc còn bé, hình ảnh chiến sĩ công an và quân đội để lại cho chị ấn tượng rất đẹp. Chị đã ước mơ khi lớn lên, nếu có cơ hội sẽ tham gia lực lượng vũ trang để góp phần giữ vững an ninh, an toàn cho người dân.

Chị Lê Ngọc Thu có 13 năm công tác trong lực lượng công an xã bán chuyên trách, trong đó có 7 năm giữ vị trí phó trưởng công an xã. Nhiều năm liền, chị được UBND huyện Bắc Tân Uyên tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chị Thu được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Đặc biệt, chị còn được Bộ Công an tặng bằng khen và Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chị Lê Ngọc Thu có bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh, bằng trung cấp An ninh và trung cấp chính trị hành chính. Chị cho biết, để đáp ứng yêu cầu công việc, sắp tới, nếu có cơ hội, chị sẽ tiếp tục đi học để nâng cao kiến thức chuyên ngành.