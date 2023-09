Trung tá Công an phòng chống ma túy được đề nghị khen thưởng ‘Công dân Thủ đô ưu tú’ năm 2023

TPO - Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023. Trong số đó, có Trung tá Chu Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) vừa ban hành Công văn về việc lấy ý kiến đề nghị khen thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023.

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội) công bố danh sách và tóm tắt thành tích 10 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 để lấy ý kiến nhân dân. Cụ thể:

1. Ông Lê Đình Duật (SN 1943), trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông nguyên là sĩ quan quân đội, sau khi nghỉ hưu, năm 2000, ông bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện và vận động các thành viên trong gia đình, nhân dân địa phương tham gia. 23 năm qua, ông và gia đình đã tham gia và vận động được trên 1.187 lượt người tham gia hiến máu được 1.092 đơn vị máu an toàn.

2. Ông Nguyễn Phi Đức (SN 1956), Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

3. Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1984), Bộ môn Karate - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Ông tham gia tập luyện và thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2015 và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật đối với các giải đấu trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Nguyễn Hoàng Ngân là huấn luyện viên bộ môn Karate thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thể thao Hà Nội, huấn luyện nhiều vận động viên thi đấu đạt thành tích cao cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1928), Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu.

Là một trong lão thành cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng. Sau năm 1945, ông tiếp tục tham gia cách mạng, xây dựng Thủ đô.

Sau khi nghỉ hưu, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương mẫu mực để các thế hệ trẻ học tập.

5. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc (SN 1962), Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Với vai trò Hiệu phó phụ trách chuyên môn, ông đã lãnh đạo các tổ môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Học sinh nhà trường đạt nhiều giải học sinh giỏi các cấp, trong đó các giải quốc gia, quốc tế.

Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nhiều học sinh đạt thành tích cao.

6. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến (SN 1931), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân I.

Năm 2001, sau khi nghỉ hưu ông vẫn luôn tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, có nhiều đóng góp các hoạt động của địa phương. Ông cũng tích cực tham gia các các hoạt động xã hội và nghĩa tình đồng đội. Ông vận động gia đình giúp đỡ một số thương binh, gia đình liệt sĩ và bạn chiến đấu có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2013, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2022, được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

7. Ông Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1958), Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Ông Nguyên là phóng viên Báo Hà Nội mới. Hơn 30 năm qua, ông đã có gần 2.000 bài viết về đề tài Hà Nội, phản ánh trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội của Hà Nội.

Cá nhân ông đã xuất bản nhiều sách, tác phẩm văn học về Hà Nội và đoạt giải thưởng. Trong đó, 2 cuốn “Đi ngang Hà Nội” và “Đi dọc Hà Nội” từng được giải thưởng Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà Nội” và giải thưởng của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2012.

Ông đã được Đảng, nhà nước, thành phố Hà Nội tặng nhiều bằng khen, nhiều lần đoạt giải báo chí quốc gia...

8. Trung tá Chu Văn Thanh (SN 1982), Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân.

Từ 2016 đến nay, khi ông được bổ nhiệm là Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn. Trong đó, đã khám phá xử lý hình sự 161 vụ với 165 đối tượng tổng tang vật thu giữ hơn 80 bánh heroin, 40.214 viên ma túy tổng hợp... Nhờ đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng. Đội được Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Giám đốc Công an Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Từ năm 2012 đến 2022, Trung tá Chu Văn Thanh liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2022. Ông cũng 4 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

9. Ông Ngô Ngọc Vinh (SN 1972), Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành bộ phận Hành chính - nhân sự Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam.

10. Phạm Hải Yến là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam, có nhiều đóng góp cho đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Hải Yến cùng với đội tuyển U16 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2009. Cá nhân đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đoạt 1 chức vô địch Đông Nam Á, 3 Huy chương vàng SEA Games.