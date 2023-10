Khen thưởng lực lượng công an bắt giữ nghi can bắt cóc trẻ em

TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em chạy trốn trên xe khách.

Chiều 3/ 10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia vụ bắt đối tượng bắt cóc trẻ em xảy ra tại tỉnh Long An đang trên đường trốn chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, các đơn vị được khen thưởng gồm: Công an huyện Tân Phú; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Phát biểu tại lễ khen thưởng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã mưu trí, kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc để giải cứu cháu bé.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá lực lượng công an các đơn vị đã rất linh hoạt, kịp thời vào cuộc để bắt đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn. Qua vụ việc, người dân cần nêu cao cảnh giác trước tội phạm bắt cóc trẻ em. Vụ việc cũng cho thấy ngoài hành vi vi phạm pháp luật, vấn đề đạo đức xã hội cũng cần lên án.

Trước đó, tối 2/10, sau khi tiếp nhận thông tin đối tượng bắt cóc trẻ em từ tỉnh Long An có khả năng đang di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang-Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, kiểm soát các phương tiện giao thông qua địa bàn nghi vấn có đối tượng lẩn trốn.

Đến 21h20 cùng ngày, tại Km57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an huyện Tân Phú đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khai nhận đang nhờ quản lý khách sạn S.H tại K1, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM trông giữ cháu bé. Lực lượng Công an đã nhanh chóng giải thoát cháu bé, giao lại cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, Sơn và cha của bé gái 3 tuổi (ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) bị bắt cóc là bạn bè. Do nợ nần nên vào ngày 2/10, Sơn đến trường mầm non của bé gái học tại TP.Tân An dụ dỗ bé cùng đi với mình.

Sau khi bắt cóc được bé gái, Sơn mang cháu bé đến khách sạn S.H và gọi điện thoại cho gia đình bé gái yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản. Đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền ngay sẽ giết cháu bé.

Do đó gia đình phải chuyển trước 1 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng. Nhận được tiền, Sơn nhốt bé gái trong khách sạn và đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng nhằm bỏ trốn.

Nghi can đã bị di lý về Công an Long An để tiến hành điều tra vụ việc.