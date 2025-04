Người dân mòn mỏi chờ hơn 20 năm để được tái định cư

TPO - Chủ đầu tư dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh đã đề xuất hoán đổi đất công viên cây xanh nhằm tái định cư tại chỗ để bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng, phù hợp chủ trương của UBND TPHCM nhưng chưa được điều chỉnh quy hoạch nên người dân chưa thể xây nhà.

Chờ điều chỉnh quy hoạch

Nhiều hộ dân có đất nằm trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng tại trục đường Lương Định Của thuộc khu C và D của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư vừa có đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng TPHCM.

Theo nội dung đơn, nhiều năm qua các hộ dân này không được xây dựng nhà cửa, phải sống trong điều kiện khó khăn, hạ tầng tuyến đường Lương Đình Của bị ngập úng, xuống cấp. Các hộ dân cũng không được HDTC đền bù theo nguyện vọng. Phương án đền bù trước đây của HDTC không thỏa đáng, cách bố trí nền không phù hợp với nguyện vọng người dân.

Đến năm 2016, HDTC cổ phần hóa và chuyển thành doanh nghiệp có vốn tư nhân. Sau đó, HDTC cử nhân viên đến tiếp xúc, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Lương Định Của và công viên theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt trước đây. Trên thực tế, dù quy hoạch công viên nhưng đất chưa được đền bù giải tỏa, chưa được triển khai đầu tư thành công viên mà chỉ là nơi hàng chục các hộ dân đang sinh sống ổn định.

Đầu năm 2017, UBND TPHCM cho phép HDTC điều chỉnh quy hoạch và có thể để người dân được tái định cư tại chỗ. Sau đó, người dân được mời họp với các phòng ban của quận 2 và HDTC về việc đền bù, hỗ trợ di dời và yêu cầu sớm bàn giao mặt bằng để làm đường Lương Định Của.

“Tại cuộc họp, chúng tôi được nghe lãnh đạo quận 2 nói, sẽ hỗ trợ HDTC điều chỉnh quy hoạch và công ty sẽ sớm bàn giao mặt bằng để tái định cư tại chỗ. Vì vậy, người dân rất tin tưởng và thỏa thuận với HDTC để hoán đổi phần đất mà gia đình các hộ dân đang quản lý, thống nhất bàn giao sớm cho HDTC để TPHCM thi công tuyến đường Lương Định Của”, ông Đoàn Ngọc Tài ở phường An Phú, TP.Thủ Đức nói.

Nhiều người dân cho biết thêm, họ cũng thống nhất với HDTC phương án đền bù, hỗ trợ di dời, tái định cư tại chỗ để ổn định đời sống. HDTC đã ký hợp đồng hoán đổi đất cho các hộ dân, hoàn tất công tác thiết kế và đầu tư hạ tầng cơ sở để hoán đổi cho người dân.

Sau khi có hạ tầng, HDTC bàn giao cho người dân tạm quản lý nhưng vẫn chưa được xây dựng nhà trên mảnh đất đó mà phải đi thuê để sinh sống. Khi người dân làm việc với HDTC thì được biết, vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch nên không thể triển khai xây dựng nhà.

Theo các hộ dân, hơn 20 năm qua, hàng loạt quỹ nền tại Khu đô thị An Phú - An Khánh đã được HDTC sử dụng vào mục đích kinh doanh mà không ưu tiên các quỹ nền để hoán đổi cho người dân. Ngoài ra phương án đền bù 1518/CV.APAK được duyệt từ những năm 27/12/1999 gây thiệt hại rất lớn cho các hộ dân, đến nay đã không còn phù hợp.

“Hiện, HDTC đã đề xuất hoán đổi đất công viên cây xanh nhằm mục đích tái định cư tại chỗ để bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân, phù hợp chủ trương của TPHCM, làm tăng diện tích cây từ 137.775m2 lên 141.716m2. Việc này cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác đền bù, vừa tạo nên sự đồng thuận từ người dân trong công tác giải phóng mặt bằng”, bà Hồ Thị Mỹ Hương ở phường Bình Khánh, TP.Thủ Đức nói.

Sớm tháo gỡ để xây dựng

Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo HDTC cho biết, ngày 18/4/2025 UBND TP.Thủ Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân 34 phường để hoàn chỉnh 9 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, trong đó có quy hoạch của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh thuộc phân khu 1.

Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị tư vấn, HDTC thấy đơn vị tư vấn chưa xem xét đến kiến nghị của công ty tại và chỉ đạo của UBND TPHCM tại công văn số 4920/VP-ĐT ngày 8/4/2025, cũng như ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 1863/SXD-QLQHTT ngày 14/4/2025.

Cụ thể, đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000 do đơn vị tư vấn trình bày tại hội nghị lấy ý kiến người dân chưa cập nhật điều chỉnh 1/2000 của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh do HDTC làm chủ đầu tư, chưa phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21/1/2025.

Điển hình, tại một số vị trí dọc đường Lương Định Của thuộc khu D, C theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đất ở nhưng đơn vị tư vấn chưa xem xét điều chỉnh và vẫn để là đất cây xanh, vị trí trường học khu C chuyển thành đất cây xanh… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cư dân, nhất là các hộ dân có đất nền tái định cư vào khu D, C của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh. Trong khi đó, từ năm 2016 HDTC đã thực hiện các bước điều chỉnh theo đúng quy trình, được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương và đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư, được dân cư ủng hộ.

Lãnh đạo HDTC đề nghị, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh theo những nội dung kiến nghị của HDTC tại văn bản số 60/2025/CV-APAK, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được Thủ Tướng phê duyệt.

Đồng thời, tạo điều kiện để HDTC được trình bày báo cáo trước UBND TPHCM và các cơ quan chức năng về đồ án điều chỉnh 1/2000 mà công ty đã thực hiện từ năm 2016 đến nay, cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

“Mục tiêu của công ty là sớm hoàn tất đồ án 1/2000 tiến tới phê duyệt đồ án 1/500 để sớm triển khai xây dựng tạo nên bộ mặt cảnh quan đô thị, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân có đất nền tái định cư dự án, tránh khiếu kiện kéo dài”, lãnh đạo HDTC nói.