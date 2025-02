Vụ sai phạm tại dự án tái định cư sân bay Long Thành: Triệu tập thêm nhiều cán bộ

TPO - Sau khi khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập nhiều cán bộ để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin của phóng viên cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập nhiều cán bộ để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Trước đó vào ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Viết Mạnh (ngụ phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa) là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành để điều tra về hành vi nhận hối lộ và 2 bị can: Nguyễn Tấn Biên (ngụ xã Long An, huyện Long Thành) là cán bộ địa chính - xây dựng xã Lộc An (huyện Long Thành) và Trần Ngọc Hân (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố thêm các bị can: Vũ Đức Công (công chức địa chính xã Bình Sơn), Nguyễn Thanh Văn (Trưởng ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn), Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ huyện Long Thành), Nguyễn Hải Lăng (tạm trú xã Bình Sơn, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cuối năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Viết Mạnh 2 năm tù về hành vi nhận hối lộ sau khi Cơ quan điều tra tách và đưa vụ án này ra xét xử.