Người bỏ 2.400 tỷ đồng bồi thường thay cho Nguyễn Thái Luyện có nhận được đất từ Alibaba?

TPO - Số lượng đất trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, được hình thành do Nguyễn Thái Luyện lấy tiền của bị hại mà tạo nên, nó được xem như là tang vật. Do đó, dù có bỏ 2.400 tỷ đồng ra bồi thường thì ông Lê Viết An chỉ được quyền nộp hồ sơ mua khi thi hành án bán phát mãi để trả lại tiền cho các bị hại.