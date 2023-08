Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 bùng cháy trên K+ cùng khuyến mại hấp dẫn

Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 đã sẵn sàng đốt cháy sân cỏ từ ngày 12/8. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ không chỉ độc quyền phát sóng trọn vẹn giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, mà còn mang đến cơ hội thưởng thức các giải bóng đá danh giá từ châu Âu (bao gồm UEFA Champions League) với chi phí tối ưu nhất.

Cụ thể, từ 10/8 - 17/9/2023, khách hàng đăng ký mới 12 tháng gói truyền hình vệ tinh Trọn Vẹn sẽ được miễn phí trọn bộ thiết bị HD và tặng kèm 3 tháng xem gói FPT Play Sport (xem UEFA Champions League, UEFA Europa League…) trên App K+.

Bên cạnh đó, K+ còn mang tới cho khách hàng thuê bao K+ App chương trình rút thăm may mắn với quà tặng “khủng” từ Samsung: Liên tục trong vòng 10 tuần từ 11/8 - 22/10/2023, khách hàng mua mới hoặc gia hạn thuê bao K+ App có cơ hội trúng thưởng mỗi tuần 1 TV Samsung 75 inches - 4K và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác trong chương trình “Quay số may mắn tri ân khách hàng năm 2023”.

Ngoài ra khách hàng còn được nhận ưu đãi giảm giá 50% khi mua mới hoặc gia hạn K+ App, ưu đãi hấp dẫn khác khi đến các quầy K+ tại GO Mall.

Không chỉ bóng đá, K+ còn chiêu đãi khán giả loạt giải đấu thể thao đẳng cấp thế giới trên K+SPORT1, K+SPORT2: UFC, ATP 250, ATP 1000, LIV Golf, Formula 1… Cùng với đó, người xem không thể bỏ lỡ vũ trụ phim ảnh đặc sắc trên K+CINE, K+KIDS: K+ORIGINAL Series Nhà Mình Lạ Lắm!, Kẻ Vô Danh (Nobody), Xương Trắng (Winter’s Bone), Ngày Hôm Qua (Yesterday), 47 Lãng Nhân (47 Ronin), Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó (Paws Of Fury: The Legend Of Hank), Chú Mèo Garfield Phần 2 (The Garfield Show Season 2)…