Nghi vấn vợ lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine bị đầu độc bằng kim loại nặng

TPO - Ngày 28/11, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Andriy Yusov cho biết vợ của Trung tướng Kyrylo Budanov, giám đốc cơ quan này, bà Marianna Budanova đã bị đầu độc bằng kim loại nặng và phải chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Trong thông cáo gửi đến các cơ quan truyền thông quốc tế, ông Yusov cho biết bà Budanova cùng một số sĩ quan của GUR hiện đang trải qua quá trình điều trị y tế tại một bệnh viện ở Ukraine sau khi bị đầu độc bằng kim loại. Người phát ngôn của DIU nhận định cuộc tấn công này là “có chủ đích và không có kịch bản nào khác cho vụ việc này”.

Báo cáo của GUR và những thông tin được truyền thông Ukraine đăng tải không cáo buộc trực tiếp tổ chức hay cá nhân nào đứng đằng sau vụ việc này hay Trung tướng Kyrylo Budanov có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. DIU trước đó từng tuyên bố rằng đã có 10 phi vụ ám sát bất thành nhắm vào ông Budanov.

Dẫn lời các quan chức thuộc GUR, hai trang tin Babel và Ukrainska Pravda của Ukraine cho biết bà Budanova đang trong quá trình hồi phục và một số dấu vết của chất độc đã được tìm thấy trong cơ thể của những người khác đang được điều trị tại bệnh viện sau khi làm các xét nghiệm kiểm chứng.

Hiện chưa có thông tin chính xác về kim loại nặng đã được sử dụng để đầu độc bà Budanova cùng một số sĩ quan thuộc GUR, tuy nhiên một quan chức giấu tên cho biết các chất này "không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào trong cuộc sống hằng ngày hoặc trong các chiến dịch quân sự".

Được biết, bà Budanova đã tốt nghiệp khóa Thạc sĩ ngành Tâm lý học và tham gia vào chính trường Ukraine khi làm Cố vấn cho Thị trưởng thành phố Kiev vài năm trước. Trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí Elle, bà Budanova cho biết bản thân từng làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Quân đội Ukraine ở Kiev từ năm 2015 đến 2017.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang tin quân sự The War Zone, Trung tướng Kyrylo Budanov cũng dành nhiều lời khen dành cho vợ của mình, và kể rằng bà Budanova dành nhiều thời gian cho ông đến nỗi “gần như sống trong văn phòng của vị tướng này ở trụ sở GUR tại Kiev” kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022 vì lý do an ninh.

Việt Long