Nghi phạm đâm trọng thương chủ tịch phường khai gì với công an?

TPO - Lực lượng chức năng tại TT-Huế đã truy bắt thành công đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương một chủ tịch UBND phường thuộc tỉnh này rồi bỏ trốn. Tại cơ quan công an, kẻ côn đồ bước đầu khai nhận lý do gây án.

Chiều 15/5, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã bắt khẩn cấp, tạm giữ đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) về hành vi “Cố ý gây thương tích”

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với ông V.Đ.D (SN 1964, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu).

Võ Trọng Tối khai với công an, do có mẫu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 6h30 đến 7h sáng 15/5, đối tượng chạy xe gắn máy mang theo hung khí đến đợi sẵn trước cổng nhà ông V.Đ.D.

Khi thấy ông D. đi tập thể dục về, Tối đến gần giả vờ hỏi chuyện rồi dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng Võ Trọng Tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hung khí mà Tối dùng gây án là một con dao.

Nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TT-Huế, Công an phường Thủy Châu và các lực lượng chức năng triển khai chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 8h50 cùng ngày, tổ công tác của Công an thị xã Hương Thủy phát hiện nghi phạm chạy xe trên tuyến cao tốc từ TT-Huế hướng ra Quảng Trị, nên truy đuổi và bắt giữ thành công Võ Trọng Tối.

Được biết, Võ Trọng Tối là thành phần bất hảo, từng có tiền án về tội “Giết người” vào năm 1993.

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng cùng ngày, ông V.Đ.D - Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, trong lúc đi tập thể dục trở về nhà bất ngờ bị đối tượng Võ Trọng Tối dùng hung khí đâm vào ổ bụng gây trọng thương.

Sau khi đâm ông D, đối tượng Tối lên xe gắn máy bỏ trốn. Phát hiện ông D. gặp nạn, người dân và cán bộ địa phương lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân V.Đ.D đã qua cơn nguy kịch.

Để kịp thời động viên, khen thưởng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các cán bộ, chiến sĩ trong phát hiện kịp thời và truy bắt thành công đối tượng gây án nguy hiểm, ngay trong ngày 15/5, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến biểu dương thưởng nóng cho Công an thị xã Hương Thủy số tiền 10 triệu đồng.