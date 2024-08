Nghệ sĩ làm màu ở sân bay

TPO - Việc nghệ sĩ và người hâm mộ ồn ào tại sân bay từ lâu gây khó chịu du khách. Gần đây, vụ vệ sĩ của Byeon Woo Sook chiếu đèn vào mặt fan, gây ùn tắc ở cổng an ninh suốt 10 phút khiến dư luận phẫn nộ.

"Thật là mớ hỗn độn", Hwang, 20 tuổi, nhớ lại cảnh tượng cô nhìn thấy các thành viên Enhypen gây ồn ào ở sân bay quốc tế Gimpo cách đây vài năm.

Hwang nói với Korea Times rằng cô lấy làm lạ khi không ai bị thương vì có quá nhiều người tạo ra sự hỗn loạn. "Tôi không phải fan của Enhypen, không muốn tham gia vào sự hỗn loạn đó. Nhìn vào đám đông thôi đã đủ ngột ngạt", cô nói.

Hiện, việc nhóm người hâm mộ đến từ sớm, "săn" thần tượng, vây quanh idol tại sân bay (một trong những địa điểm dễ gặp idol nhất tại Hàn Quốc) không còn quá xa lạ. Để đến gần thần tượng, khán giả sẵn sàng đợi hàng giờ, mang theo máy ảnh đắt tiền để đổi lấy vài giây gặp thần tượng ngắn ngủi.

Đông đúc và hỗn độn

Park, người đàn ông ngoài 50 tuổi, tài xế xe buýt đưa đón sân bay, cho rằng những ngày có người nổi tiếng ra sân bay đều "cực kỳ hỗn loạn".

"Người nổi tiếng tạo dáng chụp ảnh trước cửa ra vào sân bay, ở mỗi bên đường dành cho người đi bộ. Sau đó, họ đi vào bên trong, theo sau là đám đông người hâm mộ háo hức. Đó là lúc đám đông xô đẩy", ông nói.

Vì lý do an toàn ở nơi đông người, hầu hết người nổi tiếng có xu hướng thuê bảo vệ tại sân bay. Điều này dẫn đến những cuộc đụng độ bất ngờ giữa nhân viên an ninh và một số người hâm mộ quá khích, thậm chí là du khách hiếu kỳ.

Sự cố gần đây liên quan đến nam diễn viên Byeon Woo Seok khi anh rời sân bay quốc tế Incheon để tham dự fan meeting tại Hong Kong (Trung Quốc). Khi người hâm mộ vây quanh nam diễn viên, sáu vệ sĩ bắt đầu chiếu đèn vào họ. Thậm chí còn có cáo buộc cho rằng vệ sĩ vượt quá giới hạn, kiểm tra thẻ lên máy bay của một số hành khách, điều mà nhân viên an ninh tư nhân không được phép làm.

Nhóm nhạc Cravity cũng gặp vấn đề tương tự. Một hành khách tố anh bị "vệ sĩ đánh vào đầu khi Cravity đến sân bay quốc tế Gimpo ngày 23/6". Người này cáo buộc vụ việc khiến họ bị chấn thương não, sau đó họ đệ đơn kiện vệ sĩ.

Trong khi việc vệ sĩ làm quá có thể gây ra vấn đề, đội an ninh không đủ tốt cũng gây ra những vụ hỗn chiến, náo loạn sân bay.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh đám đông tụ tập, vây quanh Kim Ji Won. Việc này gây ra tình trạng xô đẩy nguy hiểm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ẩu đả, gây thương tích nghiêm trọng.

Nhà phê bình văn hóa Kim Seong Soo cho biết tình hình này đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các công ty giải trí. "Công ty giải trí nên cân nhắc ưu tiên bảo vệ quyền nghệ sĩ hay thổi phồng danh tiếng ngôi sao. Vệ sĩ có tiêu chuẩn riêng, nhưng với công ty kiếm lợi từ sự nổi tiếng của nghệ sĩ, họ ưu tiên chọn vế thứ hai", Kim Seong Soo nói.

Tự ý thức và giải pháp trục xuất

Việc người nổi tiếng đến sân bay là cơ hội để người hâm mộ thấy thần tượng ở cự ly gần. Song, đám đông tạo thách thức cho nhiều đối tượng gồm sân bay, người nổi tiếng và người hâm mộ.

Thách thức lớn ập đến ngày 12/7, sau khi vụ vệ sĩ của diễn viên Cõng anh mà chạy lạm quyền ở sân bay được đưa ra bàn luận tại Ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông (thuộc Quốc hội Hàn Quốc).

Lee Hak Jae, chủ tịch của Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon, mô tả vụ việc liên quan nam diễn viên Byeon Woo Seok là "nực cười". Ông nói "hối tiếc vì không phát hiện vụ việc sớm hơn". Ông cam kết thực hiện các biện pháp đối phó cụ thể, bao gồm hướng dẫn cách ứng xử cho vệ sĩ, tham vấn cảnh sát về hình phạt cho các hành vi vi phạm.

Sau khi bị cơ quan chức năng yêu cầu "giải quyết triệt để", sân bay quốc tế Incheon chịu áp lực tăng cường biện pháp an ninh mà không làm bùng nổ tranh luận của công chúng về việc ưu ái người nổi tiếng.

Để giải quyết tình trạng fan gây hỗn loạn tại sân bay, tranh cãi về an ninh, một số phóng viên ảnh đề xuất thiết lập lối đi riêng cho người nổi tiếng. Tuy nhiên, phóng viên lo lắng "đặc quyền" này gặp áp lực dư luận.

"Việc nghệ sĩ có vệ sĩ riêng vốn đã tranh cãi. Việc người nổi tiếng được đối xử như 'quý tộc mới', hưởng chế độ an ninh 'hoàng gia', có cổng đi riêng gây ra nhiều tranh cãi", ông nói.

Dù có giải pháp nào đi nữa, cách hiệu quả nhất ngăn ngừa ồn ào tại sân bay là cá nhân ý thức đảm bảo an toàn cho người khác, theo Korea Times.

Gần đây, người hâm mộ của BTS được khen sau khi tiễn Jin sang Paris tham dự lễ rước đuốc Olympic Paris 2024. Bất chấp sự hiếu kỳ của khán giả, người hâm mộ của Jin tuân thủ vạch an toàn, đứng từ xa cổ vũ thần tượng. Trong khi đó, thành viên BTS đích thân chào từng fan trước khi qua cổng an ninh. Trước đó, quản lý của BTS phối hợp Sân bay quốc tế Incheon để tạo ra con đường an toàn.

Nhà phê bình văn hóa Kim Seong Soo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng người hâm mộ, cũng như sự quản lý chặt chẽ từ phía các công ty quản lý.

"Nếu người hâm mộ ý thức việc họ gây ảnh hưởng danh tiếng nghệ sĩ, họ có xu hướng tránh xa vấn đề tranh cãi, ý thức khi ra sân bay. Trong khi đó, công ty quản lý phải dự phòng rủi ro, chuẩn bị hướng dẫn phù hợp", nhà phê bình giải thích.

Nhà phê bình nói thêm phương pháp kiểm soát hiệu quả nhất hiện tại là sự tự ý thức của fan. Ngoài ra, người hâm mộ tránh tiêu thụ nội dung vi phạm các quy định về an toàn.

"Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, cộng đồng fan nên cân nhắc các biện pháp nội bộ để trục xuất những thành viên có vấn đề", chuyên gia Kim Seong Soo nói thêm.