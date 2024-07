NSƯT Như Huỳnh hát live tại lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

TPO - NSƯT Như Huỳnh cho biết cô và các nghệ sĩ xúc động khi được ban tổ chức tạo điều kiện tốt nhất để biểu diễn tại đêm nhạc Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông. Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông tổ chức tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Tây Ninh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đến dự chương trình nhiều lãnh đạo cấp cao. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay tập trung khắc họa dấu mốc lịch sử, chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh miền Nam. Chương trình giao lưu nghệ thuật Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông có nhiều tiết mục hoạt cảnh, phóng sự tài liệu, đưa khán giả qua ba "dòng sông" từ hoài bão, hoa lửa cho đến khát vọng.

Tại chương trình, NSƯT Như Huỳnh được giao trình diễn bài vọng cổ Bông huệ đỏ (sáng tác Huỳnh Thơ, Thanh Hiền). Nữ nghệ sĩ diện trang phục bà ba in bông huệ đỏ, khăn rằn quấn cổ. Cô tái hiện hình ảnh nữ anh hùng Nam bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng hi sinh vì non sông, đất nước.

Ngoài ra, NSƯT Như Huỳnh thể hiện ca khúc Vàm Cỏ Đông (sáng tác Trương Quang Lục, thơ Hoài Vũ) mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi thưởng thức nghệ thuật tại chương trình Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông.

"Chương trình năm nay được tổ chức ở nơi xa, điều kiện di chuyển tương đối khó khăn. Tôi và các nghệ sĩ hát live hoàn toàn tại đêm nhạc. Tôi và các chị em nghệ sĩ xúc động khi được ban tổ chức tạo điều kiện tốt nhất để hát hết mình", NSƯT Như Huỳnh chia sẻ.

Về phần âm nhạc, chương trình Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông năm nay do nhạc sĩ Lê Minh Sơn đảm nhận. Với vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ và các nghệ sĩ tham gia có tuần tập luyện nghiêm túc tại Hà Nội trước khi toàn bộ ê-kíp di chuyển vào Tây Ninh thực hiện chương trình.

Giữ trọn lời thề 2024 với tên gọi Nối những dòng sông để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, gợi quá khứ oai hùng của lực lượng An ninh miền Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.