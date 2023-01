Nghệ An sẵn sàng Chủ nhật Đỏ lần thứ XV

TPO - Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 ở Nghệ An do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào ngày mai (8/1) tại Cung lễ hội, thành phố Vinh.