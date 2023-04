Nghệ An: Đi đánh cá phát hiện bom khủng trên sông Lam

TPO - Trong lúc kéo lưới đánh cá, người dân bất ngờ phát hiện một quả bom khủng còn nguyên ngòi nổ.

Ngày 14/4, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã phối hợp với Ban Công Binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Trước đó vào 10h ngày 9/4/2023, một người dân trong lúc kéo lưới đánh cá trên sông Lam đã phát hiện một vật thể nghi là bom cách bờ sông khoảng 15m, cách mặt nước khoảng 1m nên trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống phong tỏa hiện trường đồng thời thông báo cơ quan chức năng. Quả bom được xác định còn sót lại sau chiến tranh, đường kính 25cm, dài 154 cm và nặng khoảng 225kg. Đây là loại bom xuyên phá đã bị han rỉ, còn nguyên kíp nổ.

Ngày 14/4, cơ quan chức năng đã vận chuyển quả bom đến khu vực khe Luội thuộc Tiểu khu 963A địa phận xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc) tiến hành tiêu huỷ thành công quả bom, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.