Nghệ An chuẩn bị có cơ sở hỏa táng kết hợp nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái

TPO - Dự án nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái được đầu tư tại xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) trên diện tích đất khoảng 60ha. Lò hỏa táng được áp dụng công nghệ tiên tiến, khép kín với cam kết 5 không.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện địa phương này đang khẩn trương triển khai các công tác làm quy hoạch dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang cấp huyện theo mô hình công viên sinh thái tại xã Diễn Lợi. Trong dự án nghĩa trang có cơ sở hỏa táng sử dụng công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam và Châu Âu.

Theo công bố thông tin dự án của tỉnh Nghệ An, tỉnh này có diện tích rộng nhất cả nước với dân số hơn 3,4 triệu người. Trong khi các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có cơ sở hỏa táng hoạt động rất hiệu quả thì công tác quy hoạch nghĩa trang tại Nghệ An chưa được quan tâm đúng mức, tỉnh này cũng chưa có cơ sở hỏa táng. Do đó, tỉnh Nghệ An khẳng định việc triển khai xây dựng dự án nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái vĩnh hằng, với hình thức mai táng gồm: hỏa táng, cát táng, di chuyển và quy tập… là hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Được biết, dự án này được quy hoạch xây dựng tại xóm 6, xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) trên khu đất rộng 60ha. Xung quanh khu nghĩa trang tiếp giáp rừng sản xuất và mỏ khai thác đất. Khoảng cách từ hàng rào dự án đến khu dân cư gần nhất có khoảng cách là 600m. Khi quy hoạch chi tiết sẽ bố trí khu lò hỏa táng tại vị trí cách xa khu dân cư tối thiểu 750m (khoảng cách này đảm bảo 1,5 lần so với quy chuẩn).

Dự án sẽ dành một phần đất hợp lý để làm nghĩa trang cho nhân dân trong xã và vùng lân cận của huyện Diễn Châu. Hình thức an táng tại nghĩa trang là cát táng, hỏa táng, di chuyển và quy tập. Dự án không bố trí hung táng và chôn một lần.

Bên trong dự án sẽ được phân thành các khu chức năng gồm: Khu hành chính, tâm linh; Khu nghĩa trang phục vụ nhân dân xã Diễn Lợi; Khu nghĩa trang phục vụ nhân dân vùng lân cận; Khu hỏa táng; Khu xử lý kỹ thuật, thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn; Khu cây xanh cách ly và cảnh quan; Hệ thống giao thông nội bộ. Một con đường dài 4,5km sẽ được đầu tư xây dựng nối từ đường N2 dẫn vào khu nghĩa trang. Dự kiến sẽ di dời 23 hộ dân để làm đường và trồng cây xanh phân cách.

Theo báo cáo sơ bộ của huyện Diễn Châu, chi phí đền bù cho cả khu đất quy hoạch xây dựng dự án 60ha là 36 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cơ sở hỏa táng khoảng 3 tỉ đồng.

Đối với môi trường, nước thải từ các phân khu chức năng của nghĩa trang được thu gom về trung tâm xử lý. Sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được dẫn đưa về hồ điều hòa (hồ chứa) và sử dụng cho việc tưới cây, rửa xe, rửa đường... Trường hợp trời mưa, nước mặt dồn về hồ điều hòa vượt qua mức quy định sẽ thoát theo ống xả tràn ra hệ thống mương thoát.

Dự án được lắp đặt lò hỏa táng có công nghệ đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam và Châu Âu. Hệ thống lò hỏa táng sử dụng nhiên liệu đốt bằng khí Gas, vận hành và xử lý khép kín, cam kết 5 không: Không khói, Không mùi, Không nước thải, Không bụi và Không có tiếng ồn. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sẽ hoàn thành vào tháng 1/2025. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất sẽ hoàn thành vào tháng 5/2025. Việc xây dựng phân khu hỏa táng dự kiến được hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng xây dựng (khoảng tháng 5/2026).

Được biết, dự án này phù hợp Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang triển khai các thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của dự án để trình HĐND huyện thông qua, UBND tỉnh phê duyệt theo quy định luật đất đai năm 2024. Quá trình triển khai dự án, cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác.