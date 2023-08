Ngân hàng đồng hành cùng chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam”

Sáng ngày 12/8, Nam A Bank đã đồng hành cùng chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP.HCM. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm chung tay cùng cộng đồng xây dựng đời sống, góp phần xoa dịu nỗi đau chất độc da cam.

Theo thống kê từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm. Từ năm 1975 cho đến nay có gần 1 triệu người qua đời, còn hơn 3 triệu người là nạn nhân đi lại rất khó khăn. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới cho thấy chất độc da cam/dioxin có khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ phận của cơ thể.

Chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được nhà nước quan tâm, trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, đời sống vật chất và tinh thần của các nạn nhân vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những gia đình có nhiều thế hệ nạn nhân, nạn nhân bị bệnh nặng, bệnh thường xuyên tái phát…

Thấu hiểu những nỗi đau các nạn nhân da cam mà mấy chục năm qua họ đã gánh chịu, hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh không chỉ tồn tại tức thời mà nó còn kéo dài qua các thế hệ, Nam A Bank đồng hành cùng cùng chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM tổ chức. Nam A Bank tin rằng, hoạt động này sẽ chung tay cùng cộng đồng góp phần chia sẻ những khó khăn và xoa dịu phần nào những nỗi đau của các các nạn nhân chất độc màu da cam.

Theo đó, ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ nhân viên Nam A Bank đã có có mặt để chuẩn bị tốt cho một ngày đầy ý nghĩa này.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Đẩy mạnh kinh doanh gắn liền với hoạt động cộng đồng là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Nam A Bank. Ngân hàng đã dành phần lớn ngân sách hoạt động cho hàng trăm chương trình, dự án cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực trên khắp cả nước và sẽ tiếp tục nối dài những hoạt động này”.

Mới đây, Nam A Bank đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do, vì vẹn toàn núi sông và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc như: Trao tặng nhà, sổ tiết kiệm, quà cho những gia đình có công với cách mạng tại xã An Phước, Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm” diễn ra tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) do báo Nhân dân tổ chức…