Nga nói Ukraine mất thêm nhiều xe bọc thép phương Tây trong chiến dịch phản công

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/7 cho biết quân đội Ukraine đã hứng chịu thiệt hại nặng nề khi tiếp tục phản công trên khắp chiến tuyến.

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất “nhiều thiết bị bọc thép do phương Tây cung cấp”, bao gồm xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp giao ban hằng ngày.

Quân đội Nga lưu ý rằng giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn gần làng Rabotino ở Vùng Zaporozhye. Tại đây, các lực lượng Ukraine đã mất ba xe tăng Leopard 2 và hai xe AMX-10 nhưng không thể đánh bật lực lượng Nga khỏi vị trí của họ.

Một đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh chiếc xe giống AMX-10 xuất hiện ở Mariupol sau khi bị quân đội Nga tịch thu.

Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, một cuộc tấn công lớn của Ukraine đã bị đẩy lùi gần làng Staromayorskoye, thiệt hại một số xe bọc thép và ít nhất ba khẩu pháo.

Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, các lực lượng Nga đã tiếp tục nỗ lực tấn công gần thị trấn Krasny Liman, tiến sâu từ 1,5 km đến 3 km vào các tiền tuyến của Ukraine tại nhiều địa điểm khác nhau.

Quân đội Ukraine đã phát động cuộc phản công được báo trước vào đầu tháng 6, nhưng cho đến nay “vẫn chưa đạt được bất kỳ kết quả rõ ràng nào” theo đánh giá của Nga. Thay vào đó, họ phải gánh chịu thương vong nặng nề về nhân sự và thiết bị do phương Tây cung cấp, Mátxcơva nhận định.

Trong những ngày gần đây, giao tranh dường như đã gia tăng dọc theo chiến tuyến, với việc lực lượng của Kiev tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Nga và sử dụng hàng loạt thiết bị hạng nặng.

Minh Hạnh