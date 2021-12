Nga hợp tác với Trung Quốc phát triển vũ khí công nghệ cao

TPO - Nga và Trung Quốc đang hợp tác phát triển vũ khí tối tân, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Khi nói về sự hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ, ông Putin nhấn mạnh: "Quân đội Trung Quốc được trang bị nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Hai nước thậm chí còn hợp tác phát triển các vũ khí công nghệ cao, như máy bay chiến đấu và trực thăng”.

Ông Putin ca ngợi quan hệ đối tác "toàn diện mang tính chất chiến lược, chưa có tiền lệ trong lịch sử giữa Nga và Trung Quốc".

Theo người đứng đầu nhà nước Nga, hai nước tích cực "phát triển hợp tác giữa các lực lượng vũ trang", bao gồm những cuộc tập trận quân sự chung và tham gia các cuộc tập trận quốc tế và tuần tra chung trên biển, trên không.

Ông Putin khẳng định "có mối quan hệ cá nhân rất đáng tin cậy" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hai nước đang tăng cường hợp tác kinh tế.

Mátxcơva và Bắc Kinh "đã có kim ngạch hơn một trăm tỷ USD" trong thời gian qua và cả hai bên đang làm việc với nhau về những vấn đề liên quan đến năng lượng hạt nhân, không gian và nhân quyền.

Nhận xét được đưa ra sau cuộc đối thoại trực tuyến giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình vào tuần trước, khi Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng cả hai bên "nên thực hiện nhiều hành động chung hơn để bảo vệ tốt hơn lợi ích an ninh song phương", và cho rằng "với lý do dân chủ và nhân quyền, một số thế lực trên thế giới tự ý can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực quan hệ quốc tế được thừa nhận chung".

Cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra chung đầu tiên ở Thái Bình Dương. Đại diện của Nga có 10 tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, trong khi 5 tàu tham gia tuần tra từ phía Trung Quốc.

Trước đó cũng có thông tin cho rằng Trung Quốc có thể sẽ nhận được hệ thống phòng không tân tiến nhất của Nga S-500 trong thời gian tới.