Nestlé Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con” với sự tham dự của chuyên gia và các khách mời.

Hội thảo được tổ chức nhằm mang tới cho các mẹ những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực dinh dưỡng, đồng thời giới thiệu sản phẩm sữa mát NAN Optipro Plus 4 với công thức vượt trội từ Thụy Sĩ kết hợp giữa phức hợp quý 5HMO, 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL và Đạm Optipro với hơn 40 nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, chứng minh hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường đề kháng.

Dòng sản phẩm sữa NAN từ lâu đã được các mẹ Việt tin dùng và đánh giá là sữa mát. Trên các diễn đàn nhiều mẹ đã chia sẻ từ kinh nghiệm nuôi con của mình rằng sữa NAN có thành phần dinh dưỡng giúp cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ hấp thu dễ dàng, sữa có vị nhạt thanh tự nhiên, dễ uống và dễ tan khi pha, giúp trẻ phòng tránh nguy cơ tiêu chảy khi dùng sữa công thức.

Theo một nghiên cứu của Nestlé phối hợp cùng công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab, hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch. Chính từ ưu điểm này, Nestlé NAN đã tiếp tục tối ưu hóa sản phẩm, mang tới cho các mẹ một sự lựa chọn tốt nhất cho con của mình bằng sản phẩm sữa mát NAN Optipro Plus 4, được bổ sung thêm 5HMO, thành phần có trong sữa mẹ cùng hơn 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ.

Thành phần 5HMO và Bifidus BL có trong sữa mát NAN Optipro Plus 4

HMO là một trong những thành phần chính chỉ có trong sữa mẹ(1), trong khoảng 200 HMO thiết yếu thường được đo lường trong sữa mẹ, chiếm đến 45% là 5 loại HMO (2'-FL, DFL, LNT, 3'-SL và 6'-SL). (2).

Phức hợp quý 5HMO trong NAN Optipro Plus 4 bao gồm 5 loại HMO (2'-FL, DFL, LNT, 3'-SL và 6'-SL) đã được chứng minh giúp trẻ tăng cường đề kháng, đạt chứng nhận an toàn bởi Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).(3-10) Với phức hợp quý 5HMO tiên tiến, đây là một trong những cải tiến đột phá trong sản phẩm sữa giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn và làm giảm nguy cơ mắc bệnh ở trẻ.

Thảo luận bàn tròn giữa Tiến sĩ Phạm Diệp Thùy Dương - Nguyên giảng viên bộ môn nhi Đại học Y Dược TPHCM cùng MC Hồng Phượng và đại diện nhãn hàng Nestlé NAN về việc chọn nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển.

Tuân thủ đúng tiêu chuẩn khắt khe của Nestlé đối với các dòng sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ, sản phẩm NAN Optipro Plus 4 cũng được bổ sung thêm 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL - một loại men vi sinh đặc biệt trong sữa mẹ được chứng minh lâm sàng giúp cơ thể chống lại các nhiễm khuẩn, tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường sức khỏe tiêu hóa. (12) Bên cạnh đó, Nestlé còn bổ sung thêm dưỡng chất độc quyền OPTIPRO, cung cấp vừa đủ lượng protein cao cấp giúp hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu và phát triển hệ cơ bắp khỏe mạnh.

Theo chia sẻ từ Tiến sĩ Norbert Sprenger - Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao của tập đoàn Nestlé: “Sự kết hợp tiên tiến của 5 loại HMOs đã được chứng minh lâm sàng giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong ruột. Phức hợp này kết hợp cùng với các lợi khuẩn Bifidus BL sẽ giúp làm giảm nguy cơ nhiễm trùng, hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa ở trẻ sơ sinh”.

Nestlé đồng hành cùng mẹ Việt, cùng nhau “Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con”

Nestlé tin rằng, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ bởi nó chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp trẻ tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, không phải trẻ nhỏ nào cũng có điều kiện được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ toàn phần trong những năm tháng đầu đời. Đó chính là động lực để Nestlé đặt tất cả tâm huyết và kỳ vọng trong việc không ngừng nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm dinh dưỡng tốt hơn cho sức khỏe trẻ em.

Với hơn 155 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học dinh dưỡng và hơn 160 bằng sáng chế trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ nhỏ, Nestlé luôn áp dụng những thành tựu nghiên cứu tiên tiến để mang tới những sản phẩm dinh dưỡng ưu việt nhất cho trẻ em.

“Chung tay cùng mẹ xây dựng nền tảng vững chắc và bền vững cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của con chính là động lực lớn nhất để Nestlé luôn nỗ lực cải tiến sản phẩm ngày một vượt trội hơn về mặt dinh dưỡng. Nestlé tin rằng sữa mát NAN Optipro Plus 4 với công thức vượt trội từ Thụy Sỹ, với sự kết hợp giữa phức hợp quý 5HMO, 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL và Đạm Optipro là minh chứng rõ ràng nhất cho sự luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm của Nestlé vì sức khỏe lâu dài của thế hệ trẻ em Việt Nam”, bà Mankotia Mrinalini, Giám đốc Ngành hàng Dinh Dưỡng Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Nhỏ của Nestlé Việt Nam chia sẻ.

NAN Optipro Plus 4 hiện đã được phân phối chính thức trên thị trường tại các chuỗi mua sắm mẹ và bé như Con Cưng, Kids Plaza, BiboMart và các trang thương mại điện tử.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.nestlemomandme.vn/nan-optipro-plus-4