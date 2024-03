Nền văn hóa độc hại nhìn từ việc nghệ sĩ xin lỗi fan vì trót yêu đương

TPO - Nhiều người khó hiểu thậm chí thấy ngớ ngẩn trước lời xin lỗi của idol Kpop khi bị "bóc" tin hẹn. Với nhiều fan, họ có nhiều cách lý giải và có vẻ như câu chuyện này vẫn khó được bình thường hóa trong môi trường Kpop.

Karina – thành viên nổi tiếng nhóm nhạc nữ aespa viết thư tay xin lỗi người hâm mộ vì trót hẹn hò với nam diễn viên Lee Jae Wook. Giống như nhiều idol lộ chuyện yêu đương, phản ứng của fan khá khắc nghiệt, thậm chí fan Trung Quốc gửi biểu ngữ bằng xe tải chỉ trích nữ ca sĩ phản bội niềm tin. Dư luận phê phán nền công nghiệp giải trí và sự khắc nghiệt quá đáng, chèn ép chuyện tình cá nhân của nghệ sĩ, cho rằng Karina không cần nói lời xin lỗi bởi đó là nhu cầu bình thường của con người.

Trên những trang cộng đồng dành cho fan Kpop, các câu hỏi được đặt ra: “Họ cũng là con người, cũng cần hẹn hò, kết hôn và có con. Đó là cách cuộc sống vận hành? Tại sao những người hâm mộ này lại ồn ào và khó chịu như vậy?”.

Những lời xin lỗi kỳ lạ

Trong bức thư Karina đăng trên Instagram sau sự phẫn nộ của người hâm mộ, ca sĩ nhóm aespa xin lỗi họ và hứa sẽ “chữa lành vết thương” mà cô gây ra, BBC đưa tin.

“Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn bị sốc” Karina viết trong bức thư viết tay. Cô nói sẽ thể hiện “khía cạnh trưởng thành và chăm chỉ hơn” trong tương lai.

Hành động ích kỷ khi chỉ trích nữ thần tượng chỉ vì hẹn hò bị xem là ngớ ngẩn, nhưng việc viết thư tay xin lỗi cũng khiến những khán giả không hâm mộ Kpop thấy kỳ quặc, thương cảm cho chính nữ ca sĩ.

Thực tế tại nền công nghiệp Kpop, chuyện thần tượng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì yêu đương không hiếm thấy. Ngay ở thời hoàng kim trong sự nghiệp, “center quốc dân” Kang Daniel và Jihyo (Twice) bị Dispatch bóc chuyện hẹn hò. Kang viết tâm thư xin lỗi khán giả vì phải nghe thông tin này qua báo chí, anh nói fan là nguồn động viên lớn nhất. Jihyo cũng gửi thư cho fan nói về câu tình cảm cá nhân bị bung bét ngay thời điểm cô cùng Twice đang rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Một thành viên khác của Twice là Momo thậm chí viết tâm thư dài 4 mặt giấy xin lỗi người hâm mộ khi cô bị “khui” yêu Heechul (Super Junior). "Ngày đầu của năm 2020, tôi làm các Once (tên cộng đồng fan của Twice - PV) ngạc nhiên, tôi rất xin lỗi. Tôi rất trăn trở trước khi viết bức thư này. Liệu tôi có làm các bạn tổn thương thêm?" – Momo chia sẻ.

Năm 2014, mối tình giữa Taeyeon (SNSD) và Baekhyun (EXO) khiến giới idol “bùng nổ”, bởi cả hai đều là cái tên đang hot ở thị trường Hàn và châu Á. Phá vỡ sự im lặng bằng thư tay gửi fan, Taeyeon xin lỗi vì có thể đã làm tổn thương và gây sốc.

“Tôi biết các bạn đã bị sốc và tổn thương vì tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Tin tức hẹn hò khiến bạn khó chịu vì tôi đã không đủ thận trọng. Tôi biết tôi đã làm các bạn tổn thương vì đã tin tưởng ủng hộ tôi. Mọi người cảm thấy thất vọng và tức giận, có thể ghét tôi... Tôi biết các bạn có những cảm xúc lẫn lộn và tôi chấp nhận điều đó” – nữ ca sĩ Taeyeon viết.

Kể cả với những diễn viên nổi tiếng như Lee Jong Suk cũng phải làm dịu lòng fan bằng tâm thư sau khi lộ tin anh hẹn hò IU. Nam diễn viên viết: "Tôi xin lỗi vì đã làm tất cả các bạn giật mình vào ngày cuối cùng của năm cũ.

Điểm chung của hầu hết các nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là idol Kpop phải viết thư xin lỗi đều bị “khui” chuyện tình cảm vào thời điểm hot nhất sự nghiệp.

Kpop khó bình thường hóa chuyện hẹn hò

Xin lỗi vì hẹn hò có thể là câu chuyện kỳ lạ với nhiều người nhưng có lý do để lý giải. Với nhiều fan yêu thích idol Hàn Quốc, họ quan niệm nghệ sĩ chỉ là người của công chúng, không được phép yêu đương, bởi fan đã chi rất nhiều tiền góp phần nuôi sống, giúp idol mở rộng tầm ảnh hưởng.

Ra mắt năm 2020 cùng aespa, Karina đã “cá kiếm” được số tiền không nhỏ nhờ bán hàng triệu album và hàng chục hợp đồng quảng cáo. Chính Karina từng chia sẻ đã mua ôtô mới tặng bố mẹ chỉ sau thời gian ngắn làm idol, điều không phải ai ở lứa tuổi như cô cũng làm được. Fan Trung của nữ ca sĩ từng mua gần 500.000 bản album, giúp aespa tiêu thụ hơn 1 triệu bản album My Wolrd.

Một số người giải thích xin lỗi là để giữ fan, để tiếp tục kiếm tiền, nếu không xin lỗi thì mất nhiều fan. “Idol là nghề bán hình tượng, giữa giai đoạn thế hệ bốn cạnh tranh gay gắt nhưng Karina lại đi hẹn hò. Fan cứng chi hàng đống tiền mua vật phẩm, album, đi concert… Họ nổi giận cũng có lý do”… Ý kiến khác chỉ ra vấn đề nằm ở tuổi nghề, nhóm mới ra mắt được 4 năm, chưa đủ độ cứng để bùng nổ tin hẹn hò. “Đối với tôi hẹn hò cũng được, miễn là đúng thời điểm. Karina muốn yêu đương không sai, chỉ là ở thời điểm này sẽ có nhiều người khó chấp nhận được, cơ bản sự nghiệp của cô ấy đang lên, vẫn đang trong giai đoạn phát triển”…

Ở Hàn Quốc, hơn một thập kỷ trước, các công ty quản lý Kpop có thông lệ phổ biến là cấm các ngôi sao mới nổi của họ hẹn hò, thậm chí thu điện thoại di động cá nhân.

Các thần tượng nổi tiếng có lý do để thận trọng, đặc biệt với những fan cuồng nhiệt. Việc thừa nhận có quan hệ tình cảm thường khiến họ đối mặt với scandal.

Do bị người hâm mộ soi mói quá nhiều, hầu hết nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm khi chia sẻ chi tiết về đời sống cá nhân.

Trong ngành công nghiệp Kpop, sự nghiệp của thần tượng phụ thuộc rất nhiều vào hình ảnh trước công chúng, những tranh cãi về hẹn hò có thể ảnh hưởng sâu sắc đến công việc của họ.

“Họ muốn bán hình tượng lãng mạn của giới idol, fan có thể tưởng tượng mình đang ở trong mối quan hệ xã hội nào đó với thần tượng này” - nhà xã hội học Patrick Williams của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore chia sẻ trên BBC.

Trong K-pop Evolution, loạt phim tài liệu đi sâu vào sự trỗi dậy và tác động toàn cầu của Kpop như một hiện tượng văn hóa, thần tượng thế hệ đầu Kim Taewoo (G.O.D) tiết lộ những chiến lược thông minh của mình để hẹn hò mà không bị phát hiện. Để thoát khỏi sự theo dõi của dư luận và công ty quản lý, anh đã biến chiếc xe của mình thành điểm hẹn bí mật.

Cựu thành viên của nhóm nhạc nam A-JAX, Dowoo, đã kể lại câu chuyện trên Erotic Couple, thừa nhận đã từng giấu bạn gái lúc bấy giờ (hiện là vợ anh) trong chiếc vali để lách qua đám đông.

Năm 2018, HyunA và E'Dawn phải đối mặt với hậu quả nặng khi công khai mối quan hệ. Cube Entertainment ban đầu phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng sau khi cả hai quyết định công khai yêu đương, họ đã bị sa thải.

JYP Entertainment, công ty quản lý các nhóm nhạc nổi tiếng như Twice, Stray Kids, Itzy… tuân thủ chính sách nghiêm ngặt, cấm các nghệ sĩ hẹn hò trong ba năm đầu tiên sau khi ra mắt.

“JYP có lệnh cấm hẹn hò… Tôi nói với các nghệ sĩ của mình rằng trong ba năm sau khi ra mắt, họ không nên hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè mà chỉ nên tập trung cuộc sống vào việc luyện tập. Nói cách khác, sau ba năm, các nghệ sĩ đã thành danh không còn bị cấm hẹn hò nữa” – Chủ tịch JYP - Park Jin Young nói.

“Nhiều fan, đặc biệt là những người còn trẻ, chưa lập gia đình, có xu hướng coi thần tượng là 'người tình trong mộng'. Do đó, một khi họ biết rằng những thần tượng đã kết hôn, họ có thể dễ dàng quay lưng” - nhà tâm lý học Kwon Young Chan chia sẻ trên Korea Times.

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc tin rằng hôn nhân sẽ khiến họ mất đi danh tiếng. Đối với họ, mất đi sự nổi tiếng đồng nghĩa với việc mất đi những người hâm mộ mang lại lợi ích kinh tế cho họ.

Theo nhiều ý kiến, khán giả cho rằng việc hẹn hò của thần tượng sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn khi đã có trong tay sự nghiệp lớn, lượng fan cứng đông đảo, ít nhất họ không bị phụ thuộc quá nhiều vào fan cuồng, mức độ tiêu cực có thể giảm xuống.