TPO - Theo dự báo, thời tiết nắng nóng tại TPHCM và Nam Bộ tiếp tục kéo dài 3-4 ngày nữa sau đó dịu dần do chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh. Mùa mưa năm nay dự báo sẽ bắt đầu từ ngày 5/5.

Ngày hôm nay (24/4), khu vực TPHCM và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm qua (23/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có nơi nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, như: Đồng Phú (Bình Phước) 38,3 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37,6 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 32 - 52%, như Đồng Phú (Bình Phước) 31.6%.

Trong 24 - 48 giờ tới, dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-50%.

Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h - 16h.

Khoảng từ ngày 27 - 28/4, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Tại TPHCM, hôm qua (23/4) nắng nóng khá gay gắt, tại Tân Sơn Nhất là 36 độ C và Nhà Bè là 35 độ C.

Trong 24-48 giờ tới, thời tiết nắng nóng tiếp tục xảy ra ở TPHCM. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất là từ 40-55%.

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hiện nay TPHCM và Nam Bộ đang vào cuối mùa khô, bức xạ mặt trời tăng lên gây nắng nóng oi bức. Đây là đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng gay gắt và thỉnh thoảng có mưa lớn kèm dông.

Từ ngày 27 - 28/4, nắng nóng có xu hướng dịu dần do bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh tràn xuống phía Nam. Ngoài ra, mùa mưa ở Nam Bộ được dự báo sẽ bắt đầu khoảng từ ngày 5/5 tới.