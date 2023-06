Nắng nóng, lượng điện tiêu thụ ở Nghệ An phá kỷ lục

TPO - Nắng nóng kéo dài khiến việc sử dụng thiết bị làm mát gia tăng, từ đó lượng điện tiêu thụ tăng vọt, thậm chí công suất đỉnh hệ thống đã vượt xa đỉnh cao nhất của năm 2022.

Thông tin từ công ty điện lực Nghệ An, tính đến ngày 26/5, sản lượng điện tiêu thụ đã đạt 365 triệu kWh, dự kiến hết tháng 5 sẽ lên con số 436 triệu kWh, đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Ngày cao nhất trong tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 17,72 triệu kWh, bằng 128% sản lượng ngày cao nhất tháng 5/2022.

Các địa phương tiêu thụ điện năng nhiều nhất bao gồm TP Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu... Đây là những địa bàn có mật độ dân số cao, nhiều cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nhà máy...

Một nguyên nhân khác cũng dẫn đến tiền điện tăng cao là người dân thường chọn nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp hơn nhiều so với nhiệt độ ngoài trời khiến tiêu thụ điện nhiều hơn. Nhiệt độ môi trường tăng cao là nguyên nhân làm cho điều hòa tiêu thụ điện nhiều, dù thời gian sử dụng không tăng.

Thời điểm này, trên địa bàn Nghệ An nắng nóng gay gắt diện rộng. Tình trạng nắng nóng, hạn hán, nguy cơ thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện và khả năng cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trước những khó khăn này, tỉnh Nghệ An và ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện.

Nắng nóng gắt còn tiếp diễn, để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn công việc cung cấp điện, Công ty Điện lực Nghệ An đề nghị khách hàng, cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện (từ 11h30-14h30 và từ 20h-22h hàng ngày), không sử dụng nhiều đồ sử dụng điện cùng lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các chất gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.

Công ty Điện lực Nghệ An dự báo mùa hè năm 2023, Nghệ An sẽ là một trong những địa phương nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhu cầu sử dụng điện càng tăng cao, xảy ra tình trạng thiếu nguồn, quá tải đường dây trong khung giờ cao điểm.

Ông Lê Quang Thanh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết trước tình hình bất lợi, PC Nghệ An đã và đang chỉ đạo các phương án, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện được giao, đặc biệt trong tình huống nóng cực đoan, bảo dưỡng tổ máy, tăng cường trực vận hành sửa chữa lưới điện 24/24, chỉ đạo các đơn vị rà soát, củng cố sửa chữa lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho hệ thống điện.