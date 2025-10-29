Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nâng cao kiến thức tài chính của cộng đồng thông qua Trí tuệ Nhân tạo

P.V

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) và Công ty Cổ phần AI Hay (AI Hay) vừa chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức tài chính của cộng đồng Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ số và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

ky-ket.jpg
Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) và Công ty Cổ phần AI Hay (AI Hay) ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn diện.

Sự hợp tác đánh dấu bước tiến chiến lược giữa Vietcap - công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái tri thức và dữ liệu tài chính phong phú, cùng AI Hay - nền tảng hỏi đáp AI với hơn 15 triệu lượt tải và hơn 100 triệu lượt truy vấn mỗi tháng.

Theo thỏa thuận, hai bên thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với mục tiêu lan toả kiến thức tài chính đến đông đảo người Việt bằng cách tận dụng sức mạnh AI, góp phần hình thành cộng đồng đầu tư thông minh, chủ động và có hiểu biết.

Hai bên sẽ cùng tối ưu trải nghiệm học tập và đầu tư cho người dùng Việt thông qua khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Vietcap sẽ cung cấp nguồn dữ liệu và tri thức độc quyền trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, bao gồm hệ thống Vietcap IQ và Vietcap Academy, được tích hợp trực tiếp vào nền tảng AI Hay. Việc tích hợp này cho phép người dùng AI Hay truy cập kho kiến thức tài chính đáng tin cậy, đồng thời nâng cao chất lượng phản hồi và độ chính xác của các truy vấn liên quan đến đầu tư.

Hai bên cũng sẽ phát triển chatbot tài chính “Warren - AI Investment Mentor” - trợ lý học tập và tư vấn chứng khoán được đặt trên nền tảng Vietcap và AI Hay. Chatbot này có khả năng cung cấp kiến thức đầu tư, hướng dẫn người dùng phân tích dữ liệu, đồng thời kết nối trực tiếp đến hệ sinh thái dịch vụ mở tài khoản và tư vấn trực tuyến của Vietcap.

Ngoài ra, AI Hay cũng sẽ triển khai gói AI Hay Pro dành riêng cho Vietcap, giúp nâng cao hiệu quả làm việc nội bộ, tối ưu hóa quy trình và tăng năng suất của nhân viên thông qua ứng dụng các công cụ AI doanh nghiệp.

P.V
#tài chính #AI #cộng đồng Việt #chứng khoán

