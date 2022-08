Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an với Đoàn thanh niên 28 tỉnh, thành phố

TPO - Chiều 8/8, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2018-2022.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng (Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an); đồng chí Ngô Văn Cương (Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, các đồng chí cán bộ Đoàn và các bạn Đoàn viên thanh niên.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, trong giai đoạn 2013-2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự với Đoàn Thanh niên 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình được đánh giá là một trong những điểm sáng phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động và là một trong 4 chương trình, đề án trọng tâm của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, nhiệm kỳ 2013-2017.

Theo trung tá Đồng Đức Vũ, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình phối hợp đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa tổ chức Đoàn trong CAND với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư trong triển khai các hoạt động góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013-2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên 28 tỉnh, thành phố đã tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 với nhiều nội dung mới, phù hợp với tình hình thực tế.

Thông qua Chương trình, đoàn viên thanh niên các đơn vị, địa phương có thêm môi trường, điều kiện để phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ Tổ quốc. Hàng trăm hoạt động và mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ đã được triển khai góp phần tạo chuyển biến tích cực về củng cố vững chắc thế trận “An ninh nhân dân” tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đoàn Thanh niên Bộ Công an đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong 5 năm qua, đồng thời, ông bày tỏ mong muốn các đồng chí đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy, gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như báo cáo đề cập, đó là: Tổ chức Đoàn một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phối hợp một cách thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức phối hợp còn chưa phong phú, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn...

“Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh vững vàng, tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong CAND cũng như các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”, thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu.