Nam thanh niên tử vong bất thường trong cơ sở massage

TPO - Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong một cơ sở massage ở Bình Dương. Công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 11/1, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) đang có mặt tại một cơ sở massage trên địa bàn phường An Phú để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có người tử vong trong cơ sở massage gần khu vực ngã 6.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Thanh niên tử vong khoảng dưới 30 tuổi, chưa xác định được danh tính.

Qua khám nghiệm bước đầu cơ quan chức năng nhận định đột quỵ có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân. Tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.